80%聯合國成員已承認巴勒斯坦國　「兩國方案」卻更遠了？

加沙戰爭將滿兩年，以色列對加沙暴力進攻及種族滅絕惹起國際迴響越來越大，巴勒斯坦國及「兩國方案」成為本屆聯合國大會重中之中，法國、比利時等6個國家宣布承認巴勒斯坦國，加上前此的英國、加拿大、澳洲及葡萄牙，短短兩天已有10國承認巴勒斯坦。至今，全球逾80%聯合國成員承認巴勒斯坦國。



然而，當國家領導人揚言要重推「兩國方案」之際，以色列正持續對加沙展開軍事行動、擴大猶太定居點，落實方案機會日漸式微。不禁令人質疑，「兩國解決方案」是否已胎死腹中，要透過修正去重生?



法國和沙特阿拉伯9月22日在聯合國聯合主持、關於巴勒斯坦議題的高級別國際會議，旨在討論和平解決以巴衝突和復興「兩國方案」，即在以色列之外、按綠線（1967年六日戰爭前的邊界）建立一個包括約旦河西岸及加沙地帶的獨立巴勒斯坦國。

會議舉行後前夕，巴勒斯坦權力機構外交部長沙欣（Varsen Aghabekian）表示，本週承認巴勒斯坦國的世界各國正採取不可逆轉舉措，這能維護「兩國方案」的進程，讓巴勒斯坦更接近主權和獨立。

西方各國乃至巴勒斯坦的領導層為之雀躍時，身處仍被以色列佔領的約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）居民卻持悲觀態度。

圖為2025年9月14日，以軍轟炸加沙城一幢安置平民的住宅樓。（Reuters）

他們接受法媒採訪時稱，雖然更多國家承認巴勒斯坦國是一件好事，但最終仍無法改善他們的處境。一名不願透露全名的居民更直言：「對我而言，我根本一點都不在乎。西方把這件事（承認巴勒斯坦國）形容為意義重大，但對巴人來說完全沒有任何差別，我們的日常生活毫無改變。」

當法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在峰會上稱承認巴勒斯坦國及重推「兩國方案」的時機已成熟時，但對不少巴人來說卻是為時已晚。

圖為2025年9月22日，聯合國舉行關於巴勒斯坦議題的高級別國際會議，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）宣布法國承認巴勒斯坦國。（Reuters）

「兩國方案」難復興？

當1948年第一次以阿戰爭結束後，以色列控制了77%巴勒斯坦土地，再加上後來阿拉伯國家在1967年戰爭中戰敗，以色列作為一個主權國實然上已不可能被挑戰。在這種情況下，「兩國方案」成為解決衝突的唯一可行「現實方案」。

經過數十年的衝突，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，又稱法塔赫或巴解）和以色列於1993年簽署了《奧斯陸協議》（Oslo Accords），時任巴解領導人阿拉法特（Yasser Arafat）與時任以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）達成「兩國方案」原則，以方將逐步讓出土地給一個獨立的巴勒斯坦國，進一步確認該方案是解決以巴衝突的最終框架。

儘管協議簽署後，拉賓遭國內右翼激進分子刺殺、以巴衝突再起以及巴勒斯坦內部分裂，導致協議在2000年代後名存實亡，但自此「兩國方案」成為國際公認的解決方案。

過去數十年，國際上主張「兩國方案」的呼聲從未間斷，即使歐美國家此前未有承認巴勒斯坦國，它們皆一致支持透過該方案解決以巴衝突。可是，隨時間推移，巴勒斯坦能夠獨立建國的可能性卻愈來愈低。

以色列歷屆政府立場愈發強硬，肆意擴建約旦河西岸的定居點，在法律上屬巴勒斯坦國的土地上建立了超過65萬個猶太定居點，驅逐世代定居的巴勒斯坦人；隨着以軍擴大對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的軍事行動，以色列目前至少已佔領加沙地帶的75%及加沙城（Gaza City）的40%。

以色列軍隊週二（9月16日）黎明前對加沙城發動地面攻勢後，以軍坦克週三在加沙地帶邊界集結。(Reuters)

另外，以色列政府乃至總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）本人都已否定巴勒斯坦獨立建國的可能性，而以色列民眾似乎亦持相同的看法，據皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調，以色列民眾對「兩國方案」的支持率跌至新低，只有21%的人認為以色列和潛在的巴勒斯坦國可以和平共處。

總括而言，無論是土地還是政治現況，巴勒斯坦建國的基礎已所剩無幾，法國、英國等西方大國承認巴勒斯坦國固然有很強烈的象徵意義，重申巴勒斯坦人民的自決權，但卻無助後者突破其所面臨困境，甚至只是加速狀況惡化。

當歐洲多國此前預告將承認巴勒斯坦國時，以色列政府隨即提出並批准備受爭議的E1定居點擴建計劃，在以方佔據的東耶路撒冷（Eastern Jerusalem）及約旦河西岸定居點馬阿勒阿杜明（Ma'ale Adumim）之間建立逾3,000間住屋，實際上將約旦河西岸一分為二，並將其與東耶路撒冷分開，進一步削弱巴勒斯坦建國的領土基礎。

更廣泛來說，德國、西班牙等歐洲國家雖暫停了對以色列軍援，但只要佔以色列武器供應三分之二的美國繼續支持以方，外界似乎也難以透過停運武器的形式阻止以色列對加沙施加暴行。

因此，當我們了解到落實「兩國方案」的可行性日益減少，就不難想像為何巴人對於這波「承認潮」並不感到特別興奮。

2025年9月15日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷發表講話。 （Reuters）

「兩國方案」未能打破以色列管控

更甚的是，過去有關「兩國方案」的討論只着重其可行性，例如聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在22日舉行的峰會表達對該方案的支持時，僅重申這是多年談判失敗和持續暴力之後實現和平的「唯一可行道路」，但忽略了其是否保障兩族人民安全、權利、自由的最佳方案。

首先，在「兩國方案」下，一個法理上獨立的巴勒斯坦國並不等於實際上的主權獨立。它的領土地理上互不相連，約旦河西岸和加沙地帶之間被以色列本土阻隔。這意味着任何穿越邊境的人或物，皆須要以色列的同意。以水資源為例，加沙絕大部份的供水受到污染，不適合人類飲用。如果以色列重施故技，不允許水資源從約旦河西岸輸送到當地，一個「獨立」的巴勒斯坦國也無力阻止。

事實上，即使是在溫和派政府領導下，以色列也一直堅持限制潛在巴勒斯坦國的主權，包括邊境控制。在2000年大衛營峰會中，以色列時任總理巴拉克（Ehud Barak）要求，巴勒斯坦國必須接受以軍在其東部與約旦接壤的邊境駐紮12年，並由以方「管理」約旦河西岸水資源等等。

西班牙年度頂級公路單車賽「環西大賽」（Vuelta a España）2025年9月14日第21賽段舉行期間，支持巴勒斯坦的示威者舉著旗幟。（Reuters）

其次，全球巴勒斯坦難民人數目前已達到約590萬人。據聯合國決議 ，巴勒斯坦難民推有歸鄉權（Palestinian right of return），即希望返回家園的巴人難民應被允許儘早返回。然而，不少難民皆源自巴勒斯坦地區，而不單單是約旦河西岸或加沙地帶。在大衛營峰會中，以方當時已反對徹底落實難民歸鄉權。隨着以色列政壇及社會極右化，現今的「兩國方案」下，巴人難民更大機會無法回到位於以色列境內的家園或只可逗留在第三國。

最重要的是，無論是何種解決方案，最終都是希望確保猶太人和阿拉伯人之間的衝突能結束。這絕對需要時間來和解，但以色列及潛在的巴勒斯坦國作為種族國家（Ethno-State）形式存在將嚴重阻礙這一進程。

以色列2018年通過了民族國家法，正式界定以色列為「猶太民族國家」（Jewish Nation-state），實際上剝奪非猶太公民的集體權利，而該國境內有近200萬巴人，佔總人口約20%。然而，「兩國方案」倡儀鮮少聚焦以色列或潛在巴勒斯坦國的政體形式。

如果兩者未來繼續作為種族國家存在，不合理地優待某一種族，猶太人及巴人之間難以建立對和平至關重要的信任。即使一個巴勒斯坦國最終能以色列並肩而立，以巴衝突也只會從「武裝組織對決國家」上升至主權國之間的衝突。

2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在釋放以色列人質之日，在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的街道上巡遊。（Reuters）

因時制宜 跳出《奧斯陸協議》

自1990年以來，《奧斯陸協議》框架下的「兩國方案」彷彿成為「信仰」，即使在地狀況如何變化、各國政府換了一屆又一屆，幾乎所以領導人物都會把該方案掛在口邊，而其他以巴衝突解決方案則猶如「異端學說」般不被重視，但歷史上這卻不是常態。

在以色列建國、以巴分治成為主流論述之前，一些阿拉伯人和猶太人曾設想在巴勒斯坦建立一個單一、雙民族國家的「一國方案」。它與內塔尼亞胡所推動的「猶太一國方案」不同，將不分宗教、種族地讓所有居民享有平等的權利，而非只優待猶太人。

對比起「兩國方案」，「一國方案」有數項優勢。它設想把實際上佔領巴勒斯坦土地的以色列從種族國家直接轉變為「平等雙民族國家」，給予其境內所有人公民權利，消除不合理的差別待遇，大部份猶太定居者不用面臨拆遷，巴人難民也可自由返回家園或退而求其次獲合理賠償 。這不只有助巴人與猶太人和解，而且更可以逾過「誰領導獨立巴勒斯坦國」、「難以拆除猶太定居點」的政治問題。

即使是主張以巴分治作為解決方案，也不必然須按《奧斯陸協議》的框架推進。「邦聯兩國方案」提倡，以色列人和巴人將各自擁有自己的國家，但兩國將聯合成為一個類似歐盟的邦聯，它們之間維持邊境開放，任何巴人都可以選擇作為以色列的永久合法居民生活，任何以色列人也可以選擇在約旦河西岸或加沙作為永久合法居民生活。

無論以色列或巴勒斯坦公民住在哪裏，他們在國家選舉中的選票只計入其所屬的國家。因此，以色列可以維持其作「猶太民族為主」國家地位的前提下，尊重巴勒斯坦難民的回鄉權，同樣一定數量的猶太定居者也可以續留在約旦河西岸。

2024年10月15日，在也門首都薩那（Sanna），人們在街頭塗鴉畫上巴勒斯坦地圖，聲援加沙人民。（Getty）

當然，這不代表上述替代解決方案比「兩國方案」可行或現實。實際上，現時唯一現實的，只有內塔尼亞胡政府推動的「猶太一國方案」，一個加沙巴人遭屠殺、以色列境內巴人遭歧視的煉獄場景，而這一波巴勒斯坦承認潮顯然無法阻止這一進程。

只要美國的武器援助不斷，以色列將可以持續擴大對加沙的軍事行動；只要美國的政治支持不斷，再多國家承認巴勒斯坦國，也敵不過美方在聯合國安理會否決其成為會員國。而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）23日在聯合國發表演說強烈批評這波承認潮，稱這是對哈馬斯「太豐厚的獎勵」。

這波巴勒斯坦國承認潮，短期內無法影響以色列的行動似乎是不爭的事實，但正如各承認國所說，這有助激發人們對如何結束加沙衝突，以及應採取何種政治進程的思考。

既然《奧斯陸協議》框架下的「兩國方案」已經變得愈來愈不可行，國際社會應藉着這次承認浪潮帶來的政治資本，因時制宜提倡修正版本的「兩國方案」甚或其他解決方案，為最終和平解決以巴衝突注入新的政治動能。