魯比奧晤拉夫羅夫　重申特朗普促解決俄烏戰爭

聯合國大會舉行期間，美俄外長9月24日在紐約舉行閉門會面。美國國務院發言人稱，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，重申了總统特朗普（Donald Trump，又譯川普）力促停止殺戮的呼籲，以及莫斯科需要採取有意義的措施，以長久解決俄烏戰爭。



圖為2025年9月24日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在美國紐約與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。（REUTERS）

會面在一間酒店舉行，俄羅斯傳媒報道，雙方會談持續約一小時，但未公開細節。對於美國國務院的說法，俄方也暫無回應。 俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）此前稱，向拉夫羅夫與盧比歐「將討論一系列雙邊及多邊問題」。這是繼7月在馬來西亞出席東盟系列會議後，魯比奧與拉夫羅夫再次會面。

在此之前，特朗普23日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。特朗普其後在社交平台發文，一改之前呼籲烏克蘭讓步的立場，稱烏克蘭在歐盟支持下，能力奪回所有被俄羅斯佔領的領土。