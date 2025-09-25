聯合國大會｜澤連斯基呼籲各國聯手制止普京擴大戰事

據英媒報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月24日（周三）出席第80屆聯合國大會發表講話，呼籲各國聯手制止俄羅斯在烏克蘭境內的戰爭，並警告稱，俄烏戰爭正演變成一場危險的軍備競賽。澤連斯基同時指責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）正試圖將戰爭擴展到烏克蘭以外的國家。



據路透社報道，澤連斯基發言時表示：「現在阻止俄羅斯，比預計誰會率先開發出能夠攜帶核彈頭的簡易無人機更划算。」

澤連斯基呼籲制定全球規則，以限制人工智能在武器中的應用，同時談到無人機軍事應用的快速創新。

2025年9月24日，美國紐約，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會 (United Nations General Assembly，UNGA) 並發表演說。（Reuters）

澤連斯基表示，烏克蘭已決定開始向盟友出口武器，這表明基輔正利用其在戰爭中獲得的技術和經驗來鞏固其與外國夥伴之間的關係。

澤連斯基強調，在當今時代，擁有強大的朋友至關重要，但「如果一個國家想要和平，就必須致力於武器研發。這聽起來很噁心，但這就是現實。」

報道指，烏克蘭過往一直對其軍事武器出口實施嚴格限制，以防止技術落入敵人之手，但現在，在自身庫存充足的情況下，烏克蘭正放寬這些限制。

澤連斯基在發言中指：「你們無需從零開始這場競賽。我們已準備好分享在戰場上獲得證明的東西。」

澤連斯基又提到，俄羅斯無人機和戰機近日涉嫌侵犯北約成員國波蘭及愛沙尼亞的領空，證明普京正在俄烏戰長中試探新的邊界。

他指出：「現在，俄羅斯的無人機已經飛越歐洲，俄羅斯的行動已經蔓延到各個國家，普京想透過擴大戰爭規模來延續這場戰爭，現在沒有人能感到安全。」