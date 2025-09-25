特朗普轉軚稱俄羅斯「紙老虎」　相信烏克蘭有能力奪回失地

美國總統特朗普（Donald Trump）就俄烏衝突的立場日前再度轉軚，他於9月23日會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）後突然改口稱，他相信烏克蘭在歐洲的支持下，有能力奪回所有被俄羅斯佔據的土地；他還強調烏克蘭應當在俄羅斯面臨「巨大經濟問題」之際，立即採取行動。不過，有美媒分析認為，暫時未有跡象表明他的這次轉軚，會對美國的俄烏衝突相關外交政策帶來重大改變。



特朗普在社交平台上宣稱，俄羅斯歷經3年半漫無目的作戰仍未能取勝，令該國顯得如像「紙老虎」。他又指，俄羅斯的政治和經濟出現巨大問題，指該國政府將大部分資金投入應對俄烏衝突。他還在帖文內承諾，美國將繼續向北約供應武器，並由北約自行決定用途。

俄羅斯國旗 (Photo by Alexander Aksakov/Getty Images)

澤連斯基對特朗普的最新言論感到「有些驚訝」，指是「重大改變」，對此表示歡迎。他稱讚對方更清晰地了解衝突情況，形容特朗普是所謂「改變遊戲規則之人」，認為烏克蘭和美國的立場較以往任何時刻更加接近。而在特朗普發布最新聲明前，他與特朗普進行了一次良好且富有建設性的會晤。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三回應稱，俄羅斯不是「紙老虎」，而是「真正的熊」。他強調，俄羅斯繼續特別軍事行動是為了捍衛本國利益，「我們需要解決這場衝突的根源。為了國家的現在和未來，別無他選」。

澤連斯基對特朗普的最新言論感到「有些驚訝」，指是「重大改變」，對此表示歡迎。（Reuters）

雖然北約和歐盟均對特朗普的轉軚表示歡迎，惟許多西方盟友擔心這可能只是特朗普對俄烏衝突立場的又一次反轉，未必有重大意義；此前，特朗與澤連斯基在白宮的爭吵以及他與俄總統普京的會晤，都令盟友們感到震驚。

也有分析認為，烏克蘭危機不是特朗普幾次講話或在社交媒體上發帖就能解決的問題，他想的只是美國「如何從中獲利」。有美國政府前官員坦言，「我們沒有看到特朗普實際上還會採取何種措施幫助烏克蘭取勝。如果沒有，那麼特朗普今次表態不過是空談。」