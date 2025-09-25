東京街頭不足一周再傳噴霧攻擊　3男女遇襲　2蒙面嫌犯逃逸

日本東京都江戶川區街頭周三（24日）上午發生噴霧攻擊，3名外賣店員工上午遭到2名蒙面人無故噴灑疑似催淚噴霧，所幸僅出現眼睛疼痛、流鼻涕等不適症狀，目前已送醫治療。當地警方正以傷害事件方向展開調查，並追緝仍在逃的嫌犯。



綜合日媒報道，事件發生在上午10點過後，地點位於江戶川區東小岩、JR小岩車站以東約600公尺的住宅街。受襲的3人為30多歲外籍男女，他們在完成蔬菜採購等事務後，走在路上期間突然被人噴灑疑似催淚噴霧的物質。

報道稱，兩名嫌疑人均有蒙面、身穿黑色系服裝，在默不作聲的情況下噴灑噴霧後，奔跑逃離並乘車離去。警方表示，犯嫌並未搶奪財物，犯案後立刻駕車離開。

案發地點位於江戶川區東小岩、JR小岩車站以東約600公尺的住宅街(紅線圈起範圍)。(Google Map)

同樣在江戶川區，本月19日也曾發生一單類似事件，地點距離今次現場僅5公里多，一名公司社長提取5000萬日圓（約261萬港元）現金後，遭兩人噴灑疑似催淚噴霧的物質並企圖搶劫。當時社長眼睛受傷送醫，所幸搶劫未遂。

由於兩宗噴霧攻擊的案發時間相隔不足一個星期，且犯案手法相似，故警方不排除兩者或存在關聯，目前正深入調查中。