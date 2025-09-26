馬斯克旗下xAI起訴OpenAI 指控對手挖角竊取商業機密
撰文：莊勁菲

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智能（AI）公司xAI在9月24日向美國地方法院提出訴訟，指控其競爭對手OpenAI挖走xAI員工，並在其協助下竊取商業機密。
根據周三向加州北區地方法院提交的訴狀，xAI聲稱三名前員工，包括兩名工程師、一名高級主管，在跳槽到OpenAI後，洩露了前東家的原始碼和其他商業機密。訴訟還稱存在一項旨在破壞xAI的「戰略行動」（strategic campaign）。
訴狀寫道：「當受到更優秀的創新者的威脅時，OpenAI顯然會不擇手段，包括掠奪和盜用xAI的技術先進成果、原始碼和商業計劃。」
訴狀還表示，一名據稱是前xAI工程師的OpenAI員工「承認竊取了xAI的整個代碼庫」；另一名前xAI工程師則被控竊取原始碼，並透過蘋果「AirDrop」功能隔空投放到其個人設備，後來帶到OpenAI；一位前xAI高級財務主管向OpenAI提供了前東家數據中心戰略的「秘密武器」（secret sauce）。
xAI進一步指控，OpenAI聘用兩名工程師實為蓄意竊取商業機密的一部分，且他們皆由同一名招聘人員挖走。
這標誌着馬斯克和OpenAI之間的糾紛升級。由馬斯克牽頭的投資財團2月曾表示，將出價974億美元（約7580億港元）收購目前控制OpenAI的非營利組織，卻遭OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）明確拒絕和暗諷；8月25日，xAI曾起訴蘋果（Apple）和OpenAI，指控他們非法合謀阻礙AI領域的競爭。
