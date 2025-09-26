星巴克宣布關閉北美數百門市　再裁減總部900名員工

連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）繼續採取「重大行動」來扭轉其業務困境，宣布大規模關閉門市，以及第二輪總部裁員。



圖為2025年9月25日，美國西雅圖一間星巴克（Starbucks）門外張貼結業通知。（Reuters）

該公司行政總裁尼科爾（Brian Niccol）表示，星巴克本月將關閉北美數百家門市，約佔其門市總數的1%。

除了關閉門市外，星巴克還宣布在2月裁員約1,000人的基礎上，再向總部裁員裁減900名非零售人力。受影響的員工將於週五（26日）收到通知，並將獲得「豐厚的遣散費和支持方案」。此外，尼科爾還宣布「許多」目前懸空的職位將被關閉。

圖為2025年2月24日，美國加州Encinitas的一家星巴克（Starbucks）門市。（Reuters）

美國有線新聞網（CNN）報道，截至6月底，星巴克在北美擁有18,734家門市。該公司最新表示，截至9月底， 門市總數將減至18,300家。尼科爾給員工的內部信件表示，公司對其業務範圍進行了審查，決定關閉無法達成財務穩定或未能提供顧客期望環境的門市。

星巴克預計，今次重整計劃將耗10億美元，包括員工補助、門市關閉及終止租約等。尼科爾強調，明白相關決定會影響員工及其家人，但公司並非輕率地做出這些決定，相信這些舉措對於打造一個更好、更強大、更具韌性的星巴克至關重要。

儘管星巴克將關閉數百家門市，但該公司表示將恢復成長模式，計劃翻新1,000多家門市。星巴克的新面貌包括更舒適的座椅、更多的電源插座和更溫暖的色彩。