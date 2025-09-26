加拿大郵政工會宣布全國大罷工　反對政府郵務改革

加拿大郵政工會（CUPW）9月25日宣布即時在全國大罷工，反對政府意圖大幅改革郵政服務，包括授權加拿大郵政（Canada Post）終止上門派送郵件服務、解除關閉鄉村郵局禁令等等。



路透社及加拿大廣播公司（CBC）報道，加拿大政府25日表示，加拿大郵政面臨結構性挑戰、過時的規距和勞資談判陷僵局，導致其虧損不斷增加。因此，政府已指示公司開始進行重大改革。

加拿大政府轉型、公共服務與採購部長萊特邦德（Joël Lightbound）當日介紹了一系列改革措施，包括允加拿大郵政停止送件上門服務，逐步將約400萬住宅地址轉為社區郵箱；解除自1994年實行、禁止關閉農村郵局的命令。

萊特邦德強調，加拿大郵政實際上已經破產，因此改革是勢在必行。他補充指，公司有45天時間向政府提交改革計劃。

對此，工會強烈反對政府改革郵務，稱萊特邦德未明確說明將如何實施改革，而且相關改革建議可能會導致大量失業，以及破壞加拿大郵政作為公用事業應維持普遍服務（Universal service）的原則。

這張2025年8月27日於加拿大魁北克省（Quebec）拍攝的照片中，可以看到一個印有加拿大郵政的標誌的倉庫。（Getty）

工會在聲明最後指，為了回應政府對郵政服務和員工的攻擊，工會全體成員將即時在全國進行罷工。

加拿大郵政同日發聲明，對工會選擇升級產業行動感失望，並指客戶在罷工開始後或將遇到郵件延誤的情況。