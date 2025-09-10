韓國機場公會擬19日起罷工三週　中秋期間航班恐受阻

由韓國15個機場員工組成的公會組織「全國機場勞工聯合會」9月9日宣布，將從19日起至10月6日的中秋假期期間舉行罷工，要求資方增聘人手改善工作時長，預料超6成員工參加，恐怕屆時將影響假期航班。



綜合韓媒報道，代表公會組織中仁川國際機場分部的負責人周二指出，將在下周五的仁川國際機場舉行小範圍罷工，要求資方滿足員工要求，否則就逐步升級罷工活動，直至中秋假期期間舉行大罷工，預料會有超6成約1.5萬名公會會員參與。

公會提出多項改善要求，主要強調資方應將現時「三班兩更」的輪班工作制改為「四班兩更」，強調機場人手緊缺，「即使之前農曆新年假期未舉行罷工，但仍有航班在當時延誤3至8小時」。

不過仁川國際機場就預料罷工不會影響屆時的營運，因法律規定機場要保留必要的人員以應對緊急事件，指勞方提及的農曆新年假期延誤事件是特殊個案。

圖為2024年4月，韓國仁川國際機場內景象。（Getty）

多數工會成員隸屬機場子公司，負責機場跑道及航廈的維護保養、消防及電力設備管理工作。