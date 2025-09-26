特朗普指示在華盛頓特區恢復死刑判決：犯謀殺罪就該判死

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月25日簽署一份總統備忘錄，要求在華盛頓特區恢復死刑判決。



美媒25日報道，特朗普當日在白宮橢圓形辦公室告訴記者，如果有人犯下謀殺罪，甚至是殺死警察、執法人員，就會被判處死刑。

備忘錄特別提到，特朗普已指示司法部長邦迪（Pam Bondi）和華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）在華盛頓特區處理案件時，倘案情適合便應追尋死刑判決。

邦迪則表示，司法部及檢察部門不僅會在華盛頓特區的案件尋求死刑判決，在全國各地也會追尋死刑判決。

2025年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮展示一份關於在華盛頓特區恢復死刑判決的備忘錄。（Reuters）

報道稱，特朗普此舉或遭當地陪審團的阻礙。傳統上，華盛頓特區高等法院負責處理當地的大部份謀殺案件，且被不授權死刑的法規約束。

然而，華盛頓特區與其他司法管轄區不同，檢察官辦公室可以在當地許多符合死刑條件的案件中，提出聯邦指控並尋求死刑。