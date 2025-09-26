一圖折射崩潰心態　特朗普聯合國演講讓各國代表陷入沉默

特朗普9月23日在聯合國大會發表演講。從主辦方聯合國開始，近一個小時之內，他把聯合國、歐洲、中國、印度、俄羅斯，包括美國國內的反對派等，通通罵了個遍。

和第一任期特朗普在聯合國演講時下面經常爆發大笑，人們覺得他是個另類不同，這次所有國家的聽眾，無不神態肅穆，認真側耳聆聽。

媒體抓拍的這張意大利代表團附近的照片，比較準確地反映出了現場氣氛與各國在聆聽時的心情。

照片中，意大利女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）雙手抱頭、撩發、瞪眼、一臉不可思議的震驚。她身後意大利代表團的一男一女一臉生無可戀，面如死灰。她旁邊戴着耳麥的那位領導人正襟危坐，一臉嚴肅。

後面一排，四位聽眾四種神態。最左邊的黑人嚴肅中透着壓抑不住的憤怒。中間的白人男性，右手支臉捂嘴，食指杵在眼角太陽穴附近若有所思，心緒不知道飛到哪裏去了。

後排中間的女性，生怕聽不清或聽錯了什麼，用手指壓着耳麥仔細聆聽。而緊挨她在最左邊就坐的男性，一臉不服，似乎已準備進入反擊狀態。

在將近一個小時的演講中，特朗普針對他的對手一一開火，罵遍世界。

他從國內開始，讚美美國與他自己，說美國正經歷他領導的火熱黃金時代。他還重複一個備受爭議的說法——他親自結束了七場戰爭，足以獲得諾貝爾和平獎。

隨後，特朗普抨擊開始大會主辦單位，抱怨聯合國並未幫助他的和平努力。他質疑這個組織的目的，稱其具有巨大潛力，但卻未能充分發揮。

特朗普聲稱，聯合國所做的只是寫措辭強烈的信，卻沒有後續行動。他還抨擊聯合國為試圖進入美國的尋求庇護者提供援助，「聯合國應該阻止入侵，而不是製造入侵，也不應為其提供資金。」他甚至抱怨聯合國的自動扶梯和提詞器故障，干擾了他的訪問和演講。

2025年9月23日，特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）抵達位於紐約的聯合國總部，登上自動扶手電梯，豈料扶手電梯突然停止運作（Reuters）

特朗普把最猛烈的炮火留給了歐洲，他抨擊歐洲大陸在再生能源方面的投資，以及向移民開放邊境。

他在演說中驚呼，氣候變化是「有史以來世界上發生過的最大騙局」，令歐洲國家揹負起比化石燃料更貴的能源成本，並批評「歐洲陷入嚴重困境。他們已經被一股前所未有的非法移民力量入侵……移民和自殺式的能源理念將導致西歐的滅亡。」

特朗普在演講中批評了中國和印度。他還一改上任後對俄羅斯總統普京的親密友好態度，稱普京拒絕結束衝突「讓俄羅斯顏面掃地」，還聲稱美國準備「徵收一輪非常嚴厲的關稅」，以結束流血事件。

在隨後的社交媒體發文中，特朗普他還把俄羅斯貶斥為「紙老虎」，聲稱烏克蘭在歐洲和北約的支持下有能力奪回其全部領土。他對俄烏戰爭的判斷來了個一百八十度轉彎。

《紐約時報》在一篇「六年前人們大笑，如今卻陷入沉默」的評論中說，「特朗普在聯合國的演講，是他對世界觀最清晰的闡述之一，也展現了其意識形態最原始的樣貌。對他的支持者來說，這會被視為一種『純粹的特朗普主義』的展現；但在批評者眼中，則是『失控的特朗普主義』的體現。」

無論如何，各國都開始嚴肅對待特朗普回歸後的世界。