愛潑斯坦文件進一步公開　Elon Musk遭點名

美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前涉嫌性販運事件，國會民主黨人9月26日再公開一批新文件，顯示億萬富豪馬斯克（Elon Musk）曾到訪愛潑斯坦擁有的小聖詹姆斯島（Little Saint James）。



天空新聞（Sky News）報道，美國眾議院監督委員會（House Oversight Committee）民主黨人公開的新文件披露，相信是愛潑斯坦在2014年的日誌顯示「提示：馬斯克12月6日到島（是否仍發生嗎？）」

2025年9月16日，特朗普訪問英國，有抗議者在王室溫莎堡外投影特朗普與已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的合照（Reuters）

報道指，馬斯克可能在2014年12月6日前往小聖鯛姆斯島。他26日於旗下的社交平台X回應其他人的帖文時否認消息，但沒有進一步解釋。

愛潑斯坦在2008年被列為性罪犯，而馬斯克曾在今年6月聲稱總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的愛潑斯坦的名單上，惟未有提供證據，之後亦似乎刪除有關帖文。

圖為Getty2025年6月5日的設計圖片，其中展示馬斯克在社交平台發文批評特朗普，指對方牽涉已故富豪淫媒愛潑斯坦的案件。（Getty Images）

除了馬斯克，英國安德魯王子（Prince Andrew）的名字亦出現於最新曝光的文件，指他在2000年5月12日與時任女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）及另外兩人於愛潑斯坦由新澤西州前往棕櫚灘（Palm Beach）的私人飛機乘客名單上。有指控遭安德魯王子性侵的女子過往在庭上表示，自己曾與對方一同乘坐私人飛機，而安德魯王子則否認指控。

另外文件亦顯示愛潑斯坦曾與多人接觸，包括微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）、PayPal創辦人蒂爾（Peter Thiel），以及特朗普首個任期時的「國師」班農（Steve Bannon）。