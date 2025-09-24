Jimmy Kimmel哽咽復工澄清無意嘲柯克遇害　諷特朗普打壓反助收視

在經歷近一週的停播風波後，美國知名主持人Jimmy Kimmel周二（9月23日）晚上重返電視舞台。在節目開場時，他首度公開回應因評論保守派網紅查理·柯克（Charlie Kirk）遇害案而遭停播節目的爭議，期間一度顯得情緒激動，幾近哽咽。



演員Gregg Donavan於2025年9月23日在Jimmy Kimmel拍攝節目的錄影廠外拿起「歡迎回來, Jimmy」的標語（Reuters）

Jimmy Kimmel在開場白澄清，其本意絕非拿悲劇開玩笑，「我想澄清一件對我很重要的事，那就是我從未意圖輕率地談論一名年輕人的謀殺案，我認為這一點都不好笑。」

他進一步解釋，自己也無意將兇手的行為歸咎於任何特定群體，並理解其先前言論可能被認為不合時宜或表述不清，對此表示諒解。

Jimmy Kimmel也在開場白中批評美國總統特朗普（Donald Trump）利用權力打壓言論自由。他諷刺道，特朗普「盡了最大努力來消除我（的節目），但結果反而使數百萬人觀看這個節目」。他稱在節目面臨停播、劇組數以百人面臨失去工作之時，特朗普還「慶祝」美國人失業的行為，他指在政府威脅下，讓總統討厭的藝人噤聲，不是美國價值。

美國名嘴Jimmy Kimmel因查理·柯克（Charlie Kirk）遇刺事件言論，節目被停止。2025年9月18日，美國加州洛杉磯荷里活大道的節目拍攝地點外，示威者聲援Jimmy Kimmel 。（Reuters）

此次風波始於9月15日，Jimmy Kimmel當時在節目上評論柯克遇害案，引發保守陣營強烈抗議。在華府公開威脅後，迪士尼一度暫停節目，此舉引發荷里活及自由派陣營猛烈抨擊，數百名明星聯署抗議。

在復播之際，Jimmy Kimmel又向柯克的遺孀致意，對她在追悼會上公開寬恕兇手的行為表示深深觸動，呼籲公眾從悲劇中學習寬恕而非對立。

↓ 節目拍檔Guillermo與Jimmy Kimmel慶祝復工 ↓

儘管節目已在ABC台及串流平台復播，但由於Sinclair等保守派媒體集團持續抵制，全美近四分之一的ABC附屬台仍未轉播，使得這場圍繞言論自由與政治干預的爭論持續延燒。