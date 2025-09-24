Jimmy Kimmel哽咽復工澄清無意嘲柯克遇害 諷特朗普打壓反助收視
撰文：洪怡霖
出版：更新：
在經歷近一週的停播風波後，美國知名主持人Jimmy Kimmel周二（9月23日）晚上重返電視舞台。在節目開場時，他首度公開回應因評論保守派網紅查理·柯克（Charlie Kirk）遇害案而遭停播節目的爭議，期間一度顯得情緒激動，幾近哽咽。
Jimmy Kimmel在開場白澄清，其本意絕非拿悲劇開玩笑，「我想澄清一件對我很重要的事，那就是我從未意圖輕率地談論一名年輕人的謀殺案，我認為這一點都不好笑。」
他進一步解釋，自己也無意將兇手的行為歸咎於任何特定群體，並理解其先前言論可能被認為不合時宜或表述不清，對此表示諒解。
Jimmy Kimmel也在開場白中批評美國總統特朗普（Donald Trump）利用權力打壓言論自由。他諷刺道，特朗普「盡了最大努力來消除我（的節目），但結果反而使數百萬人觀看這個節目」。他稱在節目面臨停播、劇組數以百人面臨失去工作之時，特朗普還「慶祝」美國人失業的行為，他指在政府威脅下，讓總統討厭的藝人噤聲，不是美國價值。
此次風波始於9月15日，Jimmy Kimmel當時在節目上評論柯克遇害案，引發保守陣營強烈抗議。在華府公開威脅後，迪士尼一度暫停節目，此舉引發荷里活及自由派陣營猛烈抨擊，數百名明星聯署抗議。
在復播之際，Jimmy Kimmel又向柯克的遺孀致意，對她在追悼會上公開寬恕兇手的行為表示深深觸動，呼籲公眾從悲劇中學習寬恕而非對立。
↓ 節目拍檔Guillermo與Jimmy Kimmel慶祝復工 ↓
儘管節目已在ABC台及串流平台復播，但由於Sinclair等保守派媒體集團持續抵制，全美近四分之一的ABC附屬台仍未轉播，使得這場圍繞言論自由與政治干預的爭論持續延燒。
Jimmy Kimmel評右翼名嘴被殺惹批評 迪士尼：節目今恢復播出Jon Stewart撐Jimmy Kimmel 扮跪低諷特朗普打壓言論自由｜有片Jimmy Kimmel風波｜共和黨克魯茲批FCC施壓電視台：像黑手黨做法Jimmy Kimmel不是最後一個被禁？FCC主席：美國傳媒將有巨大轉變