中國使館：首爾明洞等地不時發生針對中國人示威　籲遊客警惕

韓國9月29日起將對中國團體遊客實施免簽證入境政策，持續至2026年6月30日，中國駐韓國大使館27日表示，國慶中秋雙節將至，預計不少中國公民到韓國旅遊，使館談到當前韓國部份地區特別是首爾明洞、大林洞等地不時發生針對中國人的示威遊行，希望中國遊客保持高度警惕，同當地政治集會保持距離。



使館指，希望中國遊客增強自我保護意識，同當地政治集會保持距離，勿公開發表政治言論，謹慎前往人員示威遊行場所，留意集會引起的交通管制，如遇意外情況請保持冷靜，避免同示威遊行人員發生言語和肢體衝突，確保人身和出行安全。

2025年9月9日，韓國首爾明洞中國大使館附近，有極右翼團體發起「反華」示威，並與周邊商鋪產生矛盾。韓國總統李在明同日批評，稱此類活動脫離言論自由範疇，要求有關部門針對此事研究制裁方案。（X：@lucky_rrrr/ Reuters）

中方又提醒中國遊客切勿參與跨境賭博、慎用無人機或相機拍攝、謹慎選擇旅行社和旅遊產品。

使館指，要留意「禁止拍攝」警示標誌，切勿拍攝軍用設施、軍事設備及情報部門等敏感機構建築，未經允許勿拍攝他人或私人住宅，建議不要使用無人機進行拍攝，如確需使用，請務必提前熟知韓國相關法律法規，不要在禁飛區、禁止拍照區域等敏感地點使用無人機。