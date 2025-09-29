美媒：特朗普將偕防長與全球將領開會　情況罕見

美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）下令召集駐守世界各地的數百名美國高級軍官，於周二（30日）前往維珍尼亞州的海軍基地舉行會議。 美國《華盛頓郵報》取得相關文件稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 將會罕有出席。



圖為2025年9月21日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）出席Charlie Kirk的追悼會及發表講話。（Reuters）

《華盛頓郵報》報道指出，特朗普當日會在到維珍尼亞州匡堤科（Quantico）的海軍陸戰隊基地，出席相關會議。路透社引述官員消息稱，據報會議約一小時長，期間赫格塞思將會發言，討論在全軍範圍保持「戰士精神」的必要性，並可能會談及其他議題。報道形容，總統與防長召集全體高級軍官開會，情況罕見，白宮尚未就特朗普是否出席會議發表評論。

美軍幾乎派駐在世界各地，包括韓國、日本和中東等遙遠地區，當地軍隊由二級、三星和四星上將指揮。赫格塞思此前致力重塑國防部，包括根除他所謂的歧視性多元化舉措。此外，幾乎在每一次公開演講中都會談到「戰士精神」，以及美國軍隊擁有「戰士精神」的必要性。