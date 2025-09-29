紐約市長亞當斯支持率大幅落後其他熱門　決定放棄競逐連任

美國紐約市長（Eric Adams）周日（9月28日）宣布，他放棄競選連任。



亞當斯在X發布一段近9分鐘的影片，宣布退出選舉。影片中，他一邊聽着美國歌手Frank Sinatra的歌曲《My Way》一邊走下樓梯，同時舉着已故母親的大幅照片，就像4年前競選市長時一樣。

他說：「儘管我們取得所有成就，我無法繼續我的連任競選。」

亞當斯拒絕支持其他候選人，並表示將完成他的任期。他的任期2026年1月1日結束。

在距離選舉日僅剩一個多月的時間，他退出競選，這使得紐約市長之爭實際上在民主黨左翼參選人曼達尼（Zohran Mamdani）和前紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）之間展開。

路透社報道，亞當斯一直難以籌集資金，而且，民調顯示，他的支持率遠遠落後於曼達尼和以獨立候選人身份參選的科莫。在11月4日大選前，曼達尼保持着相當大的領先優勢，而最近的民調顯示，亞當斯和共和黨候選人Curtis Sliwa的支持率都只有個位數。