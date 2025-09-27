英國擬推數碼身份證打擊非法移民　未持有者不可合法工作

據英媒9月26日報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）宣布，將在今屆國會會期（2029年）結束之前，推出予成人使用的數碼身份證（Digital ID）計劃，聲稱措施將「讓邊境變得更安全，打擊非法勞工問題，以及為國民帶來無數好處。」



據英國廣播公司（BBC）報道，預計最遲在2029年，數碼身份證將成為英國民眾證明有權合法工作的證明。施紀賢強調數碼身份證僅用於個人向僱主證明工作身份。

英國首相府發布影片解釋為何推出數碼身份證：

唐寧街表示，屆時不會出現「查身份證」的情況，政府不會強制民眾攜帶或出示數碼身份證。新的數碼身份證將儲存在人們的智能手機上，使用方法類似現時手機上的非接觸式支付。

數碼身份證預計將包含個人姓名、出生日期、國籍、居留身份以及照片等資料。

英國政府表示，希望確保計劃能夠照顧到那些沒有智能手機的人士，並將於今年稍後就如何提供這項服務展開諮詢。諮詢期將持續三個月，相關立法將於明年初提交國會。

施紀賢又指：「數碼身份證可為一般公民帶來無數好處，例如能夠迅速證明自己的身份，快速從政府獲得關鍵服務，例如簡化申請駕駛執照、照顧兒童、福利等程序而不必到處找尋舊的水電費賬單。」

2025年9月26日，英國倫敦，英國首相施紀賢（Keir Starmer）出席2025年全球進步行動峰會（2025 Global Progress Action Summit）時發表演說。（Reuters）

據報道，施紀賢政府正面臨應對非法移民問題的巨大壓力，自工黨2024年7月上台以來，已有超過5萬名非法移民乘坐小船進入英國。

施紀賢強調：「一個簡單的事實是，每個國家都需要控制其邊境。我們需要確切知道誰在我們國家。」

反對黨普遍認為，新計劃不會阻止非法移民乘坐小船穿越英倫海峽偷渡入境。

保守黨（Conservative Party）黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）表示，該計劃「無助阻止船隻越境」，反而「最終會被用來對付守法公民，而騙子卻逍遙法外」。

2024年11月2日，英國倫敦，英國前商業及貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）贏得英國保守黨黨魁選舉後，在舞台上發表講話。（Reuters）

她同時對資訊的安全性表示憂慮，並表示將資訊「集中到一個資料庫中」會帶來保安風險。

自由民主黨（Liberal Democrats）黨魁戴宏爵士（Sir Ed Davey）則表示，他的政黨將「不惜一切」反對該計劃，因為該計劃「會增加我們的稅單和官僚作風，同時對解決橫渡海峽非法入境的問題幾乎毫無作用。」

改革黨（Reform UK）的發言人則表示，政府的計劃是「一種玩世不恭的伎倆，目的是欺騙選民，讓他們相信政府正採取措施打擊非法移民。」