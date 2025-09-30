英國著名建築師Terry Farrell逝世　終年87歲　曾設計山頂凌霄閣

英國著名建築師Terry Farrell的工作室周一（9月29日）在Instagram證實，Terry Farrell已逝世，終年87歲。他生前曾設計英國軍情六處（MI6）總部及山頂凌霄閣，而在中港等地有多個建築物都是出於其工作室的手筆。



根據其網站介紹，Terry Farrell及其工作室的作品包括堅尼地城游泳池、港鐵港島線堅尼地城站、英國駐港總領事站、灣仔泳池、九龍站上蓋發展、西九文化區、深圳KK100、廣州南站和北京南站等。

Terry Farrell及工作室在中港等地有不少作品：

Farrell是1938年在柴郡（Cheshire）塞爾（Sale）出生，並在1964年首度來港，自此與中港結下不解之緣，包括在1995年設計山頂凌霄閣，其碗狀的外形十分獨特，成為香港最時尚設計的建築物之一，其外貌更一度印在滙豐銀行及中銀香港發行的20港元紙幣背面。

Terry Farrell的代表作相信是MI6位於倫敦的總部，這座建築物於1994年落成，曾多次於《新鐵金剛》系列電視中登場，是主角占士邦（James Bond）的「主場」。Terry之後稱設計時不知道建築物的用途，只知是為一個政府部門設計。