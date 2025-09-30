非洲象涉水衝擊掀翻獨木舟　女遊客遭象鼻施「水刑」｜有片

非洲國家博茨瓦納（Botswana）發生大象襲擊遊客事件，分別來自英國與美國的2對夫妻在9月28日乘坐獨木舟在一個名為Okavango Delta的氾濫平原旅遊時，意外遭到一隻大象衝擊。兩艘獨木舟遭掀翻，眾人落水，其中一名女遊客還被象鼻推撞並強行浸入水中，不過大象未有進一步舉動，所幸無人受傷。



英國《每日電訊報》報道，根據事發時現場手機錄影，獨木舟掌舵人在大象靠近時，就撐起船篙試圖加速遠離，惟大象速度過快，儘管嘗試遠離卻未果。

錄影中可見，大象在掀翻獨木舟之後，並未立即離開，而是用象鼻推搡一名落水後站起來的女遊客，並在她再次跌入水中後，用象鼻強制將她按在水下數秒，隨後漫步離開。涉事遊客驚險浮出水面後，才被丈夫拉上岸邊。

報道分析，有可能是遊客乘坐的船隻過於靠近帶有幼象同行的象群，這才導致大象做出衝擊遊客的舉動。一名前南非護林員指遊客僥倖存活，「如果大象再把她按倒幾秒鐘，或者用象牙頂她，後果很可能會不堪設想」。

2025年9月28日，非洲博茨瓦納，圖為一隻大象涉水衝擊並掀翻遊客木艇，一人遭象鼻強制按入水中。（截圖自X@tomopr）

在非洲，體型龐大的成年大象體重可達七噸，身高超過3.6米。當地旅遊公司提醒，野生動物的行為一般不可預測，遊客應儘量保持距離。