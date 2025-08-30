西班牙男遊非洲　用啤酒灌大象鼻子　畫面曝光惹批評急刪片

一名西班牙男子近日到肯尼亞（Kenya，又譯肯亞）旅遊，卻拍下一段充滿爭議性的畫面，他把手上的啤酒倒入大象鼻子並上傳至社群媒體。



影片曝光後馬上引起網友們的撻伐，肯尼亞野生動物服務局（KWS）及多個保護區已着手調查此事。

該名男子在社群中發布影片，包括向大象與犀牛餵蘿蔔，其中一部影片則是自己喝着啤酒「塔斯克」（Tusker），下一秒就把啤酒倒進大象的鼻子裏。（IG@skydive_kenya）

【相關圖輯】日本奈良鹿驚爆「被保護協會虐待」 獸醫爆料：每年至少死50隻（點圖了解更多）：

+ 17

誇張男灌啤酒進象鼻 影片曝光引眾怒

根據英國廣播公司（BBC）報道，該名男子在社交平台中發布影片，包括用蘿蔔餵食大象與犀牛，其中一部影片則是自己喝着啤酒「塔斯克」（Tusker），下一秒就把啤酒倒進大象的鼻子裏，文章用諧音梗寫下：「只是一罐塔斯克和一頭長牙的朋友。（Just a tusker with a tusked friend.）」該部影片遭到網友痛批，部分人更是氣到呼籲將他驅逐出境。由於受到太多指責，男子隨後刪除影片，也將IG帳號的留言功能關閉。

男子把啤酒罐進大象鼻中，引發網友撻伐。（IG@skydive_kenya）

據悉，該影片拍攝的地點位於拉伊基皮亞縣（Laikipia）的奧爾喬吉野生動物保護區（Ol Jogi Conservancy）。被餵酒的大象名為 「Bupa」，牠於1989年自津巴布韋（Zimbabwe，又譯辛巴威）大象撲殺行動中獲救，至今一直由園區照養。奧爾喬吉表示，該名男子的行為「危險、不可接受，且完全違背保育宗旨」，並強調園區規定禁止遊客靠近大象。

【延伸閱讀】黑熊頻闖入後院！美國男「披毛扮棕熊」正面對決 結局曝光｜有片（點圖放大瀏覽）：

+ 30

動物保育專家則警告，這種舉動不僅危害人象安全，也誤導大眾可以隨意接近野生動物，而在這宗事件發生前一週，馬賽馬拉（Maasai Mara）保護區也爆發觀光客擋住角馬大遷徙的爭議，引發輿論譴責。肯尼亞觀光與野生動物部門隨後宣布將加強規範，包括要求導覽業者嚴格約束遊客在指定區域外不得下車、增設警示標誌，並強化遊客的安全教育。

延伸閱讀：

男子行竊躲檜木桶內 宜蘭警民合作抓賊

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】