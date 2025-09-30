內塔尼亞胡：以軍將留守加沙大部分區域　絕非同意巴勒斯坦建國

美國總統特朗普（Donald Trump）公布20點加沙和平方案後，目前正等候哈馬斯（Hamas）方面回應，剛從華府返回以色列的以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在Telegram發布新影片，指以色列國防軍（IDF）在加沙「大部分區域繼續留守」，又指以色列「絕非」同意巴勒斯坦建國。



內塔尼亞胡在影片裏稱：「這是一次歷史性的訪問。哈馬斯非但沒有導致我們被孤立，反而是我們扭轉了局勢，孤立了哈馬斯。現在，包括阿拉伯和穆斯林世界在內的全世界都在向哈馬斯施壓，要求其接受我們與特朗普總統共同提出的條件：釋放所有被綁架的人員——無論生死——同時，以色列國防軍仍駐紮在（加沙）大部分區域上。」

當被問及訪美期間是否同意巴勒斯坦建國時，內塔尼亞胡說：「絕對不行，協議裡也沒有寫。但我們確實說：我們堅決反對建立巴勒斯坦國。特朗普總統也說過同樣的話，他說他理解我們的立場。他還在聯合國宣稱，此舉將是對恐怖主義的巨大獎勵，對以色列國構成威脅。當然，我們不會同意。」

以色列極右翼財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）嚴厲批評該項和平方案是「徹底的外交失敗」。

另法新社引述巴方消息報道，哈馬斯或「需時數天」去研究特朗普的停火方案。