特朗普威脅哈馬斯：三到四天內接受加沙和平方案　否則下場悲慘

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月30日表示，哈馬斯有「三到四天的時間」（three or four days）接受他提出的20點加沙和平方案，否則將迎來「悲慘下場」（a very sad end）。據報，哈馬斯將先在內部、與其他巴勒斯坦派系討論方案後，於幾天後做出回應。



特朗普9月29日在白宮會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），期間提出20點方案，為加沙的和平及未來訂立路線圖。方案獲內塔尼亞胡支持，多個阿拉伯及伊斯蘭國家都表示歡迎。該提案要求哈馬斯解除武裝，遭到該組織拒絕。

2025年9月29日，美國總統特朗普提出加沙「20點和平計劃」獲以色列總理內塔尼亞胡接納，二人在華盛頓特區白宮國宴廳舉行的記者會上握手。（路透社）

路透社報道，特朗普周二離開白宮時表示，哈馬斯有幾天時間回應該方案：「以色列和阿拉伯領導人已經接受了該提議，我們只是在等待哈馬斯。哈馬斯如果不這麼做，那下場將會非常悲慘。」

當被問及是否還有談判空間時，特朗普回答說：「沒有太多。」

路透社引述一名接近哈馬斯的消息人士，稱該方案「完全偏向以色列」，提出了旨在消滅哈馬斯的「不可能的條件」。

特朗普政府提出加沙停戰，有關以軍撤出加沙地帶三個階段的地圖。（白宮）

《衛報》周二較早時間報道，哈馬斯官員表示，將先在內部、與其他巴勒斯坦派系討論特朗普提出的和平方案，再做出回應。哈馬斯消息人士指出，該組織已開始在巴勒斯坦境內外的政治和軍事領導層內進行一系列磋商，但由於領導層成員和各派系之間的溝通複雜性，這將需要幾天時間。

以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）同日表示，如果哈馬斯拒絕加沙和平方案，以色列將「完成任務」並將所有剩餘人質帶回家：「人質的回歸刻不容緩。這不僅是一份讓他們回歸的路線圖，也是一項終結10月7日發動的恐怖暴政的方案。」