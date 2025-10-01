施紀賢宣布NHS推「網上醫院」計劃　2027年啟用以減少候診名單

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）9月30日在工黨年會上發表講話，除重火抨擊改革黨魁法拉奇（Nigel Farage），並就移民、中東局勢和經濟等一系列議題宣布了黨內政策，其中包括國民保健服務（NHS）將推出「網上醫院」（Online Hospital）的新服務，預定從2027年起啟用，可提供數百萬次遙距服務，目標為減少候診名單。



英國《衛報》報道，由家庭醫生轉介到醫院的患者，在「網上醫院」計劃下將透過電話或視像方式與專科醫生溝通，而無需前往醫院進行面對面就診。施紀賢在在工黨大會上宣布，此項目將於2027年推出。

報道指出，這項服務將幫助臨床團隊評估患者的病情緊急程度，將涉及NHS應用程式的大規模擴展。目前，NHS的應用程式已有3,850萬人下載，每月使用人數超過1,200萬人。工黨表示，定期與醫院專家進行線上互動，將為患者帶來更多便利，確保他們更快就診，並讓他們在預約上有更大控制權。

圖為2025年7月21日，位於英國倫敦的NHS屬下醫院St Thomas' Hospital，一輛救護車停在急症室外。（Getty Images）

衛生大臣施卓添（Wes Streeting）表示，新項目將減少患者從家庭醫生與醫院之間來回奔波，將可以在舒適的家中或辦公桌上更快、更方便地接受檢查，有人能夠了解他們的病情，為他們提供治療方案，可能轉介他們去社區治療中心，又或更快地為他們提供治療方案。

隸屬NHS的醫療專家對「網上醫院」項目表示歡迎，但稱需要了解更多運作細節。醫院集團NHS Providers 的行政總裁Daniel Elkeles表示，幾十年來，NHS提供門診服務的方式並沒有太大變化，但在新冠疫情期間，醫療界學會很多利用網上技術的新機會。