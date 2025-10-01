工黨年會｜施紀賢批法拉奇「不喜歡英國」　籲選民走出怨恨政治

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）9月30日在工黨年會上發表講話，猛然抨擊改革黨魁法拉奇（Nigel Farage）「不喜歡英國」，並指責對方煽動工人階級相互猜忌。施紀賢還呼籲英國選民反對種族主義、不要陷入「怨恨政治」。



英國廣播公司（BBC）報道，施紀賢表示自己正在為復興英國而努力，並抨擊對手法拉奇和極右翼改革黨（Reform UK）訴諸怨恨，想把英國變成受害者的競爭之地，並告訴工人階級不要互相信任。

他表示，法拉奇不喜歡英國，並且在英國驅逐移民議題上「越過了道德底線」他警告人們不要陷入「怨恨政治」（politics of grievance），承諾帶領人民將建立一個充滿尊嚴和尊重的新國家，屆時將慶祝差異，反對種族主義。

施紀賢強調，英國正站在一個岔路口：「我們可以選擇體面，也可以選擇分裂。要么復興，要么衰落。」

法拉奇隨後表示：「我對施紀賢的行為感到非常震驚，我認為他不適合擔任我們國家的首相。」

2025年9月6日，英國改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）在英國伯明罕舉行的改革黨大會上做手勢。（Reuters）

他批評施紀賢暗示數百萬改革黨選民是種族主義者，指首相不相信英國，並否認英國已經崩潰。

根據《獨立報》上周五引述輿觀調查公司（YouGov）民調顯示，改革黨在下次英國大選中可能接近贏得多數席位，預計從現有的5席增加到311席，僅差15席即可單獨組閣，顯示其領袖法拉奇有機會成為下任首相。調查指出，工黨則將損失267席，僅剩144席，且多位內閣成員面臨失去席位的風險，這反映出選民對黨魁施紀賢領導能力的不滿。