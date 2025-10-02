特朗普稱四週後將晤習近平　主要討論大豆貿易問題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月1日在社交平台Truth Social上發文，表示自己4週後將會見中國國家主席習近平，屆時聚焦大豆問題。



特朗普寫道：「我國的豆農正在受到傷害，出於『談判』的原因，中國沒有購買（美國大豆）。我們已經通過關稅賺了很多錢，因此我們將從中取出一小部分，來幫助我們的農民......4週後，我將與習近平主席會面，大豆將是一個主要話題。」

2025年10月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，自己4週後將會見中國國家主席習近平，屆時聚焦大豆問題。（Truth Social）

他又指責前總統拜登（Joe Biden）未執行特朗普第一屆政府和中國達成的協議。該協議規定，中國將購買數十億美元的美國農產品，尤其是大豆。

中國是全球最大的大豆進口國，目前已轉向南美尋找供應，同時避開美國大豆，這對芝加哥期貨交易所的大豆期貨帶來壓力。

2022年5月10日，中國江蘇省南通市，海關官員在碼頭檢查從巴西進口的大豆。（Getty）

美國《財富》雜誌9日報道，美國大豆協會主席拉格蘭（Caleb Ragland）近日在接受採訪時再次發出警告稱，美國大豆迎來收穫季，但歷來是最大買家的中國卻未下達任何訂單，豆農面臨的「形勢極其嚴峻」。

《財富》雜誌評論說，這引發了對美國農業部門穩定性的擔憂，可能對美國經濟產生更廣泛影響。