中國正式成為安第斯共同體觀察員國　將加強區域與可持續發展合作

新華社9月30日報道，第31次安第斯共同體（Andean Community，簡稱安共體）外長理事會例行會議周二在哥倫比亞首都波哥大舉行。會議表決一致通過決議，正式接納中國為該組織觀察員國。



報道指，各成員國代表表示，中國在國際社會和全球治理中始終發揮重要作用，中國成為安共體觀察員國具有重大歷史意義，期待以此促進雙方合作，推動地區經濟一體化進程和可持續發展，更好維護發展中國家共同利益。

中方代表、駐哥倫比亞使館臨時代辦張立平讚賞安共體此一決定，表示中方願意共同落實共建中拉命運共同體「5大工程」，開啟雙多邊相互促進新合作格局，更好造福雙方人民。

會後發表的聯合聲明重申，各方將加強區域一體化與可持續發展合作，並在打擊跨國有組織犯罪、便利人員與商貿往來等重點領域採取務實舉措。

安共體成立於1969年5月，是拉美地區一個重要的區域經濟一體化組織，總部設於秘魯首都利馬，現有4個正式成員國，分別為秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞和玻利維亞；而智利和委內瑞拉分別於1976年和2006年退出該組織。