日本自動販賣機加價　多款飲品升破200円　消費者嘆無法隨便買了

日本的自動販賣機飲料正式進入「一瓶200日圓（約10.5港元）時代」。



隨著秋季漲價潮來襲，瓶裝飲料價格全面調漲，引發不少消費者抱怨太貴，甚至開始尋找更划算的替代方案。

日本的自動販賣機隨處可見。（gotburied／unsplash）

據日媒富士新聞網（FNN）報道，帝國數據銀行指出，10月將有超過3000項食品調漲，其中飲料類就佔了2200項以上，有些瓶裝飲料更突破200日圓大關。

不少民眾直言：

「200日圓一瓶感覺太貴，可能無法隨手就買」

「要是有便宜的自動販賣機，一定只去那裏買」



以自動販賣機的基準價格來看，500毫升的可口可樂將從原本未稅價格180日圓（約9.5港元）漲到200日圓，含稅價格變成216日圓（約11.4港元）。其他品牌朝日（Asahi）飲料的三矢汽水、KIRIN午後紅茶以及三得利的天然水，也都紛紛調漲至200日圓以上。

日本的自動販賣機。（mylene-larnaud／unsplash）

不過，在東京都內的一些特價超市，還能看到不同的光景。像是販售賞味期限將近或庫存較多商品的超市，500毫升瓶裝飲料只要100日圓（約5.3港元）左右，甚至有罐裝可樂不到60日圓（約3.2港元），吸引不少民眾直接一箱一箱搬回家。

另一方面，各大飲料公司也推出不同的優惠方案來吸引消費者。像是可口可樂和伊藤園導入自動販賣機訂閱制，如果使用到最大效益，一瓶等於只要110日圓（約5.8港元）；三得利則透過行動支付App，提供限定自動販賣機免費多送三瓶飲料的活動。

日本的自動販賣機。（niklas-liniger／unsplash）

