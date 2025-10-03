美參議院4日再就短期撥款案表決　白宮已確認裁員名單最快明公布

美國聯邦政府停擺已超過2日。據美媒報道，參議院預計將於當地時間10月4日（周六），再次就延長聯邦政府資金撥款的短期法案進行投票表決。與此同時，據兩名白宮官員透露，白宮已草擬了一份即將被聯邦政府裁員的部門名單，預計最快於4日對外公布。



據美國全國廣播公司（NBC）報道，參議院將於美東時間3日（周五）下午1時30分（香港時間4日凌晨1時30分）再就政府短期撥款法案進行投票，讓聯邦政府可以重開至至少11月21日。

據報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府仍在敲定裁員名單的一些具體細節，但這份名單主要由行政管理預算局 (Office of Management and Budget，OMB) 與受影響部門協調制定。

2025年6月4日，美國華盛頓，行政管理預算局（Office of Management and Budget ，OMB）局長沃特（Russell Vought）在國會出席眾議院撥款委員會聽證會。（Getty）

特朗普總統2日（周四）會見行政管理預算局局長沃特（Russell Vought）。特朗普在其社交平台表示，他們將確定「計劃裁減哪些民主黨機構」，以及「這些裁員是暫時的還是永久性的」。

一位白宮官員表示，特朗普近來每日都會與沃特會面和交談多次。

這名白宮官員指，一些政府部門因其多元化、公平和包容性政策（DEI）而成為被針對對象，但它們成為目標的主要原因是政府認為它們不符合總統特朗普的優先事項。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）出席第80屆聯合國大會期間與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres，不在圖中）舉行會面。（Reuters）

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）同日較早時候表示：「我們正在關注那些不符合總統價值觀」和「我們認為浪費納稅人金錢的部門」。