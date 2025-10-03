法國空中交通控制員10.7起罷工多天　Ryanair警告10萬乘客受影響

法國空中交通控制員工會（SNCTA）10月7日起罷工四天，預計大量航班受阻，歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）行政總裁奥利里（Michael O'Leary）警告，該公司的10萬名乘客的行程可能因此受到影響。



天空新聞3日報道，SNCTA會員由7日起罷工至10日早上，以要求改善薪酬及工作環境。罷工除了影響來往法國的航班外，駛經法國空域前往其他地方的航班亦可能同樣受阻。

圖為2024年5月3日，兩架停泊在西班牙馬拉加機場的瑞安航空飛機。（REUTERS）

奧利里認同法國的空中交通管制員有罷工的權利，但指飛越上空的航班應不受罷工影響，稱這些航班如果受阻就是濫用單一自由市場。他提出歐洲空中航行安全組織（Eurocontrol）應介入暫時管理法國空域，確保法國以外的航班運作，並同時要求英國政府向歐洲委員會及法國政府施壓，保障在工業行動期間駛經法國空域的航班。

他預計在罷工的首兩天會有大約600班瑞安的航班被迫取消，指它們大部分都是飛越法國的班次，大約10萬乘客的行程受阻。目前瑞安每日營運3500個航班，當中有約900個班次橫越法國空域，估計其中的三分二、每天大約600個航班因為空中交通管制員罷工而無法運作。

瑞安航空老闆奧利里估計，有10萬名乘客可能受法國空中交通管制員的罷工影響。（Getty Images）

對於今次罷工對公司的影響，奧利里指可能損失約2000萬英鎊，即使公司可以承受損失，惟或會有不少乘客投訴。不過他直言，如果乘客有怨言，就應該透過航空公司的網站向運輸大臣及歐盟委員會（European Commission）投訴。

除了瑞安航空，其他歐洲航空公司如EasyJet、英航、德國漢莎及西班牙廉航Vueling等航班亦可能受阻。