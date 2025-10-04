美國饒舌天王Diddy兩項賣淫罪成　判監逾4年　庭上向受害者致歉

55歲美國知名饒舌歌手Diddy於10月3日，因賣淫相關罪名被判逾4年監禁。其近年捲入一連串性醜聞指控，包含性交易、敲詐勒索、人口販運等，他曾於7月2日被判敲詐勒索和性販運罪名不成立，但罪名較輕的運送賣淫罪則成立。



圖為2025年10月3日的法庭速寫，Diddy被紐約法院裁定罪成後，雙手抱頭向家人致歉。（Reuters）

綜合外媒報道，在曼哈頓聯邦法院為期一天的聽證會結束後，美國地區法官蘇布拉馬尼安（Arun Subramanian）宣布將對Diddy判處50個月監禁，並處以50萬美元罰款。據悉，Diddy現場對該判處結果保持鎮定。

2025年7月2日，Diddy的律師在美國聯邦法院外向媒體發表講話。(Reuters)

當法官描述Diddy如何利用自己的名氣和權力「征服」受害者時，這位說唱歌手頭也不抬，面無表情地聽完了法官長達20分鐘的陳述。之後，Diddy轉過身，看着身後法庭裏擠滿了30多名家人和朋友，口型似乎在對對他們說：「我愛你們，我很抱歉。」

此前，陪審團裁定Diddy兩項運送賣淫罪名成立，每項最高可判處10年徒刑，但最高可判終身監禁的一項敲詐勒索罪和兩項性販運罪均獲判無罪。

2025年7月2日，在經過13小時審議後，陪審團裁定Diddy(右)兩項運送賣淫罪名成立，每項最高可判處10年徒刑，但最高可判終身監禁的一項敲詐勒索罪和兩項性販運罪均獲判無罪。(Reuters)

在此次法官宣布刑期前，Diddy在法庭上向受害者道歉，表示自己已經吸取教訓，不會再對別人「動手動腳」。