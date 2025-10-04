美23歲網紅挑戰攀爬3000呎花崗岩壁　失足墮谷慘變死亡直播

美國23歲攀岩網紅米勒（Balin Miller）日前在優勝美地國家公園（Yosemite National Park）挑戰攀登著名的「酋長岩」（El Capitan），豈料他在直播當中意外失足，當場傷重慘死。



許多觀看直播的粉絲看到驚悚一幕紛紛嚇壞，米勒的母親也心碎證實愛子的死訊。

美國23歲攀岩網紅米勒（Balin Miller）。（IG@balin.miller）

《每日郵報》（Daily Mail）報道，米勒近期展開攀岩旅程，10月1日來到攀岩聖地「酋長岩」，挑戰征服它。觀看直播的一位粉絲指出，米勒當時成功登頂，大家都為他的成就而雀躍、興奮。不過粉絲透露，米勒的行李在攀登途中，卡在一塊岩石上，因此在登頂後又返回去拿。

豈料這時發生意外，米勒突然失足導致身體迅速下墜，當場傷重身亡。整個過程都透過直播鏡頭完整記錄，許多粉絲看到驚悚一幕紛紛嚇壞。報道指出，酋長岩是優勝美地最著名的地標之一，這塊花崗岩岩壁高約3000呎，直到2017年才首次被自由單人攀登者征服。

酋長岩是優勝美地最著名的地標之一，這塊花崗岩岩壁高約3000呎，直到2017年才首次被自由單人攀登者征服。（Google Maps）

母親心碎證實兒子死訊 粉絲哀悼

目前美國國家公園管理局（NPS）正在調查這宗意外，米勒的母親在Facebook發文證實兒子的死訊，寫道：

我懷著沉重的心情告訴你們，我的兒子巴林米勒在一次攀岩事故中喪生。我的心碎成了一百萬片……我不知道該如何度過這一切。我太愛他了，我想從這場可怕的惡夢中醒來。

粉絲也紛紛留言哀悼米勒的逝去，對他生前的成就讚美無比。此外，米勒散發出的勇氣和毅力也激勵許多人，驚人的運動能力更是讓人欽佩。

專家指出，雖然攀岩者都會有至少一條繩子保護自己免於墜落，不過這種活動仍存有大大風險，提醒所有攀岩愛好者一定要做好萬全準備，不得大意。

