美國15州出現李斯特菌感染病例4死　大型連鎖超市召回沙律等食品

美國食品藥品監督管理局（FDA）周五（10月3日）通報，正與多家聯邦機構及各州和地方衛生部門合作，針對近期美國多個州報告的與熟食和沙律等食品相關的李斯特菌感染病例展開聯合調查。



通報指，美國大型零售連鎖企業克羅格（The Kroger Company）周四（2日）宣布召回在多個州門店銷售的意大利麵及沙律等食品。此前，美國農業部食品安全檢驗局針對沃爾瑪（Walmart）、喬氏食品連鎖公司（Trader Joe's）、艾伯森（Albertsons Companies, Inc. ）等連鎖超市銷售的意大利麵熟食和沙律產品可能存在李斯特菌（Listeria）污染發布安全提醒。

相關企業已啟動召回措施。美國食藥局正與農業部食品安全檢驗局、疾病控制與預防中心（CDC），以及地方衛生部門聯合調查。

據美國食藥局介紹，截至9月25日，美國的15個州共報告20宗李斯特菌感染病例，其中19人住院，四人死亡。一名孕婦感染後導致胎兒流產。受美國聯邦政府「停擺」影響，美國疾控中心網站數據無法及時更新，目前全美李斯特菌感染的最新狀況尚不明確。

美國疾控中心提醒公眾，勿食用可能受污染的食品，及時清潔冰箱、食品容器，以及與受污染食品接觸過的表面。李斯特菌可在低溫下存活，並容易傳播至其他食物。

疾控中心網站介紹，李斯特菌感染症狀通常在食用受病菌污染的食物後兩周內出現。症狀包括發燒、肌肉疼痛、頭痛、頸部僵硬、意識模糊、失去平衡、抽搐等。李斯特菌感染對孕婦、65歲以上人群，以及免疫系統較弱的人群風險較大。

