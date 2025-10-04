Cybertruck加州致命車禍 死者家屬提告：車門存缺陷致無法逃生
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國加州2024年11月發生一宗Cybertruck致命車禍，涉事車輛高當時速衝向路旁的樹木後起火，不料車門打不開，車上3人死亡、1人受傷。死者家屬認為Cybertruck車門設計存在缺陷，導致車禍演變成致命意外，10月2日向電動車品牌特斯拉（Tesla）提起兩宗訴訟。
《衛報》4日報道，據加州公路巡警報告，涉事Cybertruck高速撞樹並起火，車上包括司機共有4人，其中坐在後座的Krysta Tsukahara、納爾遜（Jack Nelson）以及司機皆在在意外中罹難。
車輛起火後電動門斷電無法打開，導致4人被困車內無法逃生。救援人員到場後打破車窗，將另一名乘客救到車外。
Krysta Tsukahara及納爾遜的家屬2日分別對特斯拉提起訴訟，指控Cybertruck車門設計是導致2人死亡的原因。
代表Krysta Tsukahara家屬的律師指出，Cybertruck沒有功能齊全、方便操作的手動控制裝置讓當事人逃脫；納爾遜的父母則在一份聲明中表示，車上4人是親密的朋友，也是特斯拉不安全設計的受害者，他們的死亡和受傷讓所有認識他們的人悲痛欲絕。
報道指，Cybertruck電動門的設計已成為數宗訴訟的焦點以及美國家公路交通安全管理局調查的目標。電動門的解鎖裝置電池有可能在火災中被摧毀，而手動裝置卻被設計在不顯眼的地方。
納爾遜父母強調，Cybertruck車門的備用解鎖裝置藏在車門底部位置，既隱蔽又沒有標示，在撞車後起火的混亂環境中，涉事者根本不可能找到。因此特斯拉的設計缺陷，是該致命意外發生的主因。
