特朗普指以軍同意撤離加沙　曝初步撤軍地圖「哈馬斯確認即停火」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月4日在旗下社交平台發文，指以色列已同意初步從加沙撤離並附上一張畫有「撤軍線」的地圖，強調哈馬斯確認後停火就立即生效。



根據特朗普發布帖文圖片，指哈馬斯在釋放所有48名人質後，以色列部隊將由圖中顯示的黃色位置，撤離至圖中黑色線所顯示的位置，將「包圍圈」移動至距離加沙南部最遠6.5公里、加沙中部最遠2公里以及加沙北部最遠3.5公里處。

美媒引述消息人士指，特朗普今次所曝光的地圖與7月中旬調解員提交給哈馬斯的地圖相比，顯示出以色列對加沙地帶的控制力加強，因當時地圖顯示，以色列部隊的控制線最深延伸至1.6公里。

2025年10月4日，圖為特朗普在旗下社交平台發布圖片，其中黑色線為以軍最終撤軍路線。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普帖文中還強調，停火生效後人質交換也將開始，今次撤軍將為下一階段撤離創造條件，「使我們更接近終結持續3000年的災難」。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在周六晚的講話中宣稱，「哈馬斯將釋放我們所有人質，以軍將重新部署，以便繼續掌控加沙地帶深處的所有控制區。」