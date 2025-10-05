以軍空襲加沙城民宅至少18死30傷 建築損毀約20人被困
撰文：官祿倡
出版：更新：
加沙衛生部10月4日指，以軍在過去24小時內對加沙地帶的行動中造成至少66死265傷，包括在加沙城（Gaza City）東部一個住宅社區遭空襲造成的18死30傷，而這些遇難者中又有7名年齡介乎2個月至8歲的兒童。
綜合外媒報道，以軍周六派出戰機向位於加沙城的圖法（Tuffah）社區發射至少一枚導彈，約20人受困建築廢墟，救援人員難以抵達。以軍當日稍晚證實有發動空襲，聲稱襲擊目標是一名「對那一帶的以軍部隊構成威脅」的哈馬斯成員。
除了加沙城外，加沙地帶其他地區也遭襲擊，包括位於中部的努塞賴特（Nuseirat）難民營與南部的馬瓦西（Al-Mawasi），其中馬瓦西則是以軍勒令加沙城居民撤離並劃定為人道主義安全區的地方。
《以色列時報》周六報道指，在美國推動結束加沙衝突的背景下，以軍已被命令「停止在加沙城的進攻行動」，但仍在開展所謂「防禦行動」。以軍此前稱，以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）指示部隊「消除任何威脅」。
