巴西假酒中毒事件致13死　呈報195宗個案蔓延16個州份引恐慌

巴西過去一週接連發生假酒中毒事件，當地衛生部10月4日最新報告指，已接獲195宗懷疑個案，包括14宗確診個案，其中13人身亡，另有181宗個案仍在調查中，個案遍布全巴西至少15個州份共55座城市。個案頻發引來警方介入，不少酒客惟恐受害紛紛戒酒，酒吧生意也受損。



綜合外媒報道，衛生部接獲發生個案的州份當中，聖保羅州（São Paulo）最為嚴重，總計呈報162宗個案，其中2人身亡。巴西警方已查封多家酒吧與酒鋪，扣押數百瓶疑似摻甲醇的酒品。聯邦警察與各州機構正追查假酒來源與分銷網絡。衛生部也宣布將分發4300支藥用乙醇作為解毒劑，並與世界衛生組織（WHO）協商建立甲醇中毒應急儲備。

2024年2月4日，巴西里約熱內盧，圖為一名侍應托起裝有數杯雞尾酒的托盤在沙灘上招攬顧客。（Getty）

部份地點如聖保羅市高級地段花園區（Jardins）的酒吧已被勒令停業。美媒引述當地酒吧經理指影響嚴重，「顧客們都很擔心，我們建議他們最好不要喝雞尾酒」，還補充酒吧以往每晚都能賣出80杯的素有「巴西國民雞尾酒」之稱的Caipirinhas是生意大不如前，在上週連一杯都賣不出去。

巴西饒舌歌手Hungria Hip-Hop也因假酒中毒入院，所幸他及時獲治療，並與周五於社交平台發文「報平安」，指目前病情有所緩解，相信很快就能出院。

巴西衛生部長Alexandre Padilha呼籲民眾暫停飲用烈酒，尤其是用蒸餾酒製成的酒精飲料，除非能確認來源安全，強調目前情況異常，僅在8月9月就記錄20宗甲醇中毒個案，持平每年的平均水準。

假酒中毒原因多為甲醇，甲醇常用於溶劑、燃料與清潔劑，不法分子利用含甲醇的工業用酒精釀酒。甲醇氣味與可飲用的「真酒」乙醇無異。不過一旦人體攝入甲醇後，甲醇就會被代謝成有毒物質，危及健康，視力模糊或失明是甲醇中毒的典型症狀之一。