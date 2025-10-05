格魯吉亞選舉日爆警民衝突　示威者強闖總統府遭驅離5人被捕

格魯吉亞周六（10月4日）舉行地方選舉日時，首都第比利斯爆發大規模抗議並與警方發生衝突。防暴警向試圖逼近總統府的示威群眾發射胡椒噴霧並出動水炮，警方當場拘捕五名活動人士。



路透社報道，執政黨「格魯吉亞之夢」（Georgian Dream）稱，已贏得全國所有市鎮選舉，但兩大反對陣營抵制投票，引發更深層的政治對立。

2025年10月4日，格魯吉亞第比利斯，圖為示威者走上街頭集會，抵制投票。（Getty）

投票結束前，一批示威者在反對派號召下嘗試強行闖入總統府。目擊者稱，警方隨即採取驅離行動。

綜合當地媒體與官方通報，這輪衝突造成約21名安全人員和六名示威者受傷。

這次抗議並非偶發。親西方的反對派自去年10月以來持續發動示威，緣於反對者指控格魯吉亞之夢在去年的議會選舉中存在舞弊行為，但執政黨堅決否認有關指控。自那次選舉後，格魯吉亞政府暫停了與歐盟的入盟談判，此舉進一步激化了國內矛盾，促使街頭抗議長期化。

現場畫面顯示，數千名示威者在自由廣場與魯斯塔韋利大道集結，高舉格魯吉亞國旗與歐盟旗幟，氣氛緊張。一部份抗議者在被驅離後在附近街道設置路障並縱火，與防暴部隊對峙，局勢一度升級。

▼更多示威者在街頭集會圖片▼

反對派支持者稱，這場抗議反映出對政府「親俄與威權化」走向的深刻不滿；而執政黨則強調選舉合法並宣示其治理正當性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

