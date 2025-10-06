美國亞拉巴馬州爆槍擊　至少2死12人傷

美國亞拉巴馬州首府蒙哥馬利市（Montgomery）發生槍擊案，至少造成2人死亡、12人受傷。



警方10月5日通報，該市4日晚11時30分左右發生槍擊，地點位於市中心商業街附近。當時，兩夥不明身份人員相互開槍射擊，2名死者包括一名女性，以及一名青少年，傷者中有3人命危。截至5日上午，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

新華社引述美國媒體報道，槍擊案發生之際，當地正舉辦博覽會和亞拉巴馬州立大學返校節比賽等活動。蒙哥馬利市警察局長格拉博伊斯（James Graboys）稱，行兇者毫不顧忌周圍人員，警方定必將疑犯繩之以法。

新華社報道，美國槍枝氾濫，涉槍暴力已成社會生活常態。美國「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）網站最新統計，美國今年已發生至少330起大型槍擊事件。根據該網站的定義，大型槍擊事件指排除槍手以外，造成4人以上受傷或死亡的事件。