特朗普：向中型和重型貨車加徵25%關稅　11月1日生效

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於10月6日表示，將對進口中型及重型貨車徵收25%關稅，措施於11月1日正式生效。路透社報道，這是他保護美國企業免受外國競爭影響的舉措的顯著升級。



圖為2025年10月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪維珍尼亞州諾福克（Norfolk），參加海軍建軍250周年慶典，並參觀航空母艦布殊號（USS George H.W. Bush）。（Reuters）

特朗普上個月曾表示，出於國家安全考慮，會從10月1日對進口的重型貨車加徵新關稅，稱為了保護製造商免受「不公平的外部競爭」，此舉將使Paccar旗下的Peterbilt、Kenworth，以及Daimler Truck旗下的Freightliner等公司受益。

美國商會（U.S. Chamber of Commerce）先前敦促美國商務部，不要徵收新的貨車關稅，並指前五名進口來源國，即：墨西哥、加拿大、日本、德國和芬蘭，「都是美國的盟友或親密夥伴，不會對美國國家安全構成威脅」。

路透社報道，根據美墨加貿易協定（United States-Mexico-Canada Agreement，USMCA），如果一輛重型貨車的總價值有64%或以上源自北美，包括發動機和車軸等零件、鋼材等原材料或組裝勞動力，那麼將免徵關稅。