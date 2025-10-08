世貿下調2026年全球貨物貿易增長預測　美國關稅等因素影響

世界貿易組織（WTO）於10月7日發布最新全球貿易展望報告，稱由於全球經濟復蘇乏力，以及美國關稅政策等因素影響，將2026年全球貨物貿易增長預期大幅下調至0.5%，較8月預測時的1.8%顯著降低。



2025年4月17日，照片顯示美國總統特朗普的3D列印微型模型、美國國旗和「關稅」字樣。（Reuters）

新華社引述報告稱，世貿預測2025年全球服務出口增速，將從2024年的6.8%降至4.6%，2026年進一步降至4.4%。世貿經濟學家強調，貿易限制措施和政策的不確定性，將向更多經濟體及行業蔓延，構成主要下行風險。

世貿組織總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，儘管單邊關稅措施和貿易政策不確定性帶來強勁逆風，但得益於多邊貿易體系所提供的穩定性，以及成員針對關稅變化採取的適當應對措施，全球貿易仍展現一定韌性。

圖為世界貿易組織（WTO）總幹事伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）4月12日身處瑞士日內瓦（Geneva）的世貿總部。她當時正準備接受路透社採訪。（Reuters）

該報告指出，世貿把2025年全球貨物貿易增長預測，從8月的0.9%上調至2.4%。報告顯示，2025年上半年，全球貨物貿易量同比增長4.9%，以美元計價的全球貨物貿易額同比增長6%。分析指出，北美地區為規避高關稅提前擴大進口、宏觀經濟條件改善、人工智能相關商品需求激增，是驅動貨物貿易增長的主要因素。