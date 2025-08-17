美俄峰會｜加拿大總理卡尼：特朗普正創造機會結束俄烏戰爭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月15日在阿拉斯加州舉行近三小時峰會，討論俄烏衝突問題。加拿大總理卡尼（Mark Carney）8月16日就此次峰會表示，認為特朗普正在創造機會，來結束俄烏戰爭。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）同日亦在社交平台X上表示，「烏克蘭和平討論終於出現一線希望。意大利正與其西方盟友一同盡自己的一份力量。」



綜合外媒報道，卡尼在聲明中表示，「強大且可靠的安全保障對於任何公正持久的和平都至關重要。加拿大正與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及『自願聯盟』（Coalition of the willing）中的合作夥伴密切協調，以加強我們對烏克蘭的堅定支持，以及我們對烏克蘭和平與安全的共同承諾。」

圖為2025年5月6日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）到訪美國白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

歐洲領導人則在峰會後發表聯合聲明稱，「烏克蘭有權決定其領土事務。國際邊界絕不能以武力改變。」歐洲領導人亦表示，將堅定維護烏克蘭，並將持續對俄羅斯的廣泛經濟制裁。