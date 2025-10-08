奧地利媒體：諾貝爾獎之外　中國科研已悄然領跑

諾貝爾奬正在陸續公布，中國科學家屠呦呦10年前獲得了諾貝爾醫學獎，而這位現年 94 歲的藥理學家，也是迄今唯一一位獲得科學類諾貝爾獎的中國科學家。外界過去一直認為這反映了中國在創新性研究領域方面落後，但有奧地利媒體近日撰寫了《中國科學不可阻擋的崛起之路》（Chinas unaufhaltsamer Aufstieg zur Supermacht der Wissenschaft）一文，指出中國科研其實在諾貝爾獎之外，已悄然領跑。



奧地利《標準報》（Der Standard）評論作者Reinhard Kleindl和Klaus Taschwer指出，「根據費城科學資訊研究所ISI最新發佈的《G20國家科研與創新報告》，中國於2024年發表了近90萬篇科學論文，在G20各國中名列第一，美國則以約50萬篇排名第二；這也是1945年之後長期壟斷科研領域霸主地位的美國首次被超越。

回到屠呦呦獲諾獎的2015年，中國論文數當時還僅有30萬篇，而美國則仍是50萬篇。

此外，在衡量高品質論文的一個重要標準Nature Index上，中國也已超越美國。該指數僅統計全球最具影響力的150種自然科學和醫學期刊。

囊括全球大約兩萬個科研機構的排行榜顯示，中國科學院已領先於哈佛大學，高居榜首。而歐洲最富盛名的馬克斯·普朗克學會（Max-Planck-Gesellschaft）則只排名第10位，其他躋身前12名的機構均來自中國。相比之下，奧地利最好的科研機構維也納大學也只排名第42位。

該報指出，某項科研獲得突破幾十年之後，往往才能獲得諾貝爾獎。諾貝爾獎更多地是在映射過去的科研狀態，而非當下。而就今天的科研水準而言，中國正在逐漸取代美國的地位。