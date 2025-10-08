日本執政聯盟談判陷困境 日媒：自民黨考慮最快20日才召集國會
撰文：洪怡霖
日本自民黨周二（10月7日）與執政聯盟夥伴公明黨會面，但雙方無法達成繼續聯合執政的協議。日本政府與自民黨原本計劃下周三召集臨時國會，挑選出日本首相石破茂的繼任者，但日媒本周三引述多名消息人士稱，他們已開始安排把召集國會時間推遲到下下週。
新當選自民黨總裁的高市早苗只要在10月15日召開的臨時國會首相指名選舉中順利過關，將可正式「登頂」，成為日本首位女首相。
不過由於自民黨周二與執政聯盟夥伴公明黨會面時未達成繼續聯合執政的協議，現在情況似乎有變，富士新聞網（FNN）報道，消息人士披露，自民黨與公明黨在繼續執政問題上的談判陷入困境，自民黨考慮在20日或21日才召集臨時國會。
報道形容，自民黨總裁選舉與由國會議員在國會的首相指名選舉選出新任首相之間，間隔超過2週，這種情況相當罕見。
