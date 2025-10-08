高市早苗會是「安倍還魂」？ 高舉反華旗幟難扭轉經濟困局｜去片

日本自民黨10月4日（上周六）舉行總裁選舉，素有安倍晉三門徒之稱的高市早苗成功殺出重圍，當選自民黨第29任總裁。



日本勢將迎來憲政史上第一位女首相，聽起來是破格反傳統和新時代的開端。但仔細一想，可能恰恰相反，高市早苗的當選不是新時代的開始，更不是日本的解藥，反而是延續之前的頑疾。

高市早苗當選背後本身就有政治暗湧，而其鮮明的保守右翼路線將如何衝擊日中外交關係，亦受到外界高度關注。

高市早苗繼承了安倍經濟學的招牌，推舉財務寬鬆，又會如何影響日本經濟和日本股市的走向，都值得我們深思。

派系「分蛋糕」的結果

高市早苗這位新任總裁在日本政壇有鮮明的標籤，就是安倍晉三忠實的女弟子。她是安倍晉三價值觀的堅定繼承者，而且是更極端那種。

在當選總裁之前她是前經濟安全保障擔當大臣，無論是政治立場上，還是軍事方面，她都屬於極右翼。

今次自民黨總裁選舉表面上是熱鬧的三足鼎立大戰。除了高市早苗之外，還有擁有家族政治光環，前首相小泉純一郎的兒子，現任農林水產大臣小泉進次郎，以及主打穩定壓倒一切的前外相林芳正。

2025年9月23日，日本東京，前經濟安全保障大臣小林鷹之（左一）、前外務大臣茂木敏充（左二）、內閣官房長官林芳正（中）、前經濟安全保障大臣高市早苗（右二）和農林水產大臣小泉進次郎（右一）在自民黨總部出席自民黨總裁選舉候選人聯合新聞發布會。（Reuters）

在首輪投票中，高市早苗排名第一，小泉進次郎第二，但無人票數過半。兩人攜手進入次輪投票，大家應該都知道日本這套派系政治時至今日可謂爐火純青。

黨總裁選舉根本就是一條數學題，候選人要拉攏其他派閥，向派別老大許願，資深元老們就看誰出的價碼更高就支持誰。去到第二輪投票，這個就是各派系的「分贓大會」。

高市早苗最終以185票擊敗小泉進次郎所得的156票。勝利的關鍵就是幕後交易同利益交換。在第一輪投票中，高市的議員票低過小泉進次郎，但去到第二輪高市多了4張議員票。即是代表首輪支持林芳正的國會議員，轉軚選擇了高市早苗。

高市早苗雖然在自民黨這個「政治老男人」集中地人緣並不算好，但她代表了一股強大的保守勢力。最主要的是她得到重要派閥麻生派的加持。前首相兼黨最高顧問麻生太郎在得悉高市早苗當選後。被日本媒體拍到他滿面笑容。

麻生派可算是在自民黨內即時上位，就在10月6日，高市就任命了麻生太郎的小舅子，72歲的總務會長鈴木俊一出任幹事長。而現年85歲的麻生太郎將擔任自民黨副總裁一職。預料麻生派在高市內閣亦會分得要職。

2025年10月6日，高市早苗當選日本自民黨黨總裁後，任命總務會長麻生太郎的小舅子，72歲的鈴木俊一出任幹事長。而現年85歲的麻生太郎將擔任自民黨副總裁一職。（網絡圖片）

不過高市早苗的勝利只是半場勝利，由於當前自民黨同公明黨組成的自公聯盟已經在參眾兩院都失去了多數地位，陷入了雙院皆失的格局，所以自民黨總裁並不能夠自動成為日本新首相。

雖然高市早苗極可能順利拜相，但她的新政府必須聯合其他在野黨才可以成為多數。有分析就話，高市可能會同參議院佔23席的國民民主黨談判，但是國民民主黨提出的凍結修憲進程等條件，同高市的核心主張是直接衝突。

更棘手的是黨內團結，譬如支持小泉的岸田派同菅義偉集團，雖然沒有明確反對高市，但已經表示不會配合激進修憲。這個就是派閥政治的本質，流水的首相鐵打的派閥。日本首相的權力，與其說是憲法賦予的，不如說是派系們借給他的。他的首要任務是要平衡黨內各大派系的利益，一旦平衡不好，或者大佬認為你不受控，黨內迫宮又會再次發生。

2025年10月4日，日本東京，執政黨自民黨新任黨總裁高市早苗在勝選後舉行記者會。高市早苗當選黨總裁後，高喊「新時代」的到來，並有望成為日本首位女首相。（Reuters）

招魂與敲打：右翼路線與外交困境

高市早苗最為人詬病的地方是她的極端價值觀。高市是安倍價值觀的堅定繼承者。她代表了一股強大的保守勢力。這股勢力在自民黨內盤根錯節。

當一個國家政治經濟搞不好，民生問題一大堆的時候，最廉價最有效的轉移矛盾方法是什麼，就是打民族主義牌。高市早苗的上台正正就是這股趨勢的具象化體現。

她的紀錄是實打實的劣跡：她從2014年到2025年，12年間參拜了11次靖國神社，幾乎是全勤。是赤裸裸地挑戰二戰後的國際秩序，她否認日本侵略的罪惡歷史，不承認存在強徵慰安婦問題，更加不遺餘力地渲染中國威脅論。

高市早苗在軍事上主張增加軍費開支，並支持修憲將自衛隊升格為自衛軍，她更加是修憲的急先鋒。她的右翼邏輯是日本需要強大的軍事力量來應對周邊的威脅。但是誰不知這些只不過是為軍國主義招魂的藉口，面對一個對華強硬派上台，地區安全上的連鎖反應已經出現。韓國已經表態，若果日本的防衛支出超過GDP的2%。韓方就將會重啟獨島防禦強化計劃。

這張2025年10月4日攝於日本東京的照片中，可以看到自民黨新當選總裁高市早苗坐在黨總裁辦公室內。（Reuters）

在中日關係上，高市的勝利令日本好可能會在釣魚島及台灣等問題上採取更具挑釁性的舉措。她在競選期間揚言希望在台海問題上坦率對話，還指不容許其他國家單方面改變現狀，其實就是為加強日本軍事力量找藉口。

但是中方在她當選當日就作出表態，既是告誡亦是敲打。外交部提出了三個要求：恪守中日四個政治文件各項原則和共識；信守在歷史台灣等重大問題上的政治承諾；奉行積極理性的對華政策。

中方的說辭是敲打新的自民黨總裁，需要在中日關係上謹言慎行否則後果自負。高市早苗在台海問題上的表態，其實暴露了她在地緣政治上的淺薄認知。

她這些靠極端言辭，靠對華賣弄強硬，靠無限拔高美日同盟來突顯自己在亞太地區存在感的做法，只會令地區安全形勢更加複雜。

日債才是最大危機？

我們再轉向探討更實在的經濟問題。高市早苗身上兩個最鮮明的標籤就是軍事極右翼化同安倍經濟學繼承人。市場即刻就做了最直接最猛烈的反應。在她勝選後的首個交易日，就迎來「高市交易」。日經225指數暴漲5%，首次突破47000點；日圓兌美元大幅走弱1.5%，跌破150的關鍵關口。長期國債收益率發出警報，40年期國債收益率飆升至3.55%。10年期國債收益率升至1.68%，創2008年以來新高。

2025年10月6日，高市早苗當選日本自民黨黨總裁後首個交易日，日經指數大升近2000點。（Getty）

市場押注的核心邏輯是什麼，就是高市上台等於更多的錢，加更低的利率等於股市上漲。市場預期高市早苗將會延續大膽的貨幣寬鬆，同積極的財政刺激。即是日本央行不止不會急於加息，甚至可能被迫放緩緊縮。

但這個高市交易相信只是一場短暫狂歡，經濟運行講到底都要回歸基本面。高市早苗所支持的安倍經濟學，根本不適用於當前高通脹的日本經濟。安倍經濟學核心主張是量化寬鬆，是需要長期通縮環境作為前提的。但是現在日本的核心CPI按年仍然有2.7%，通脹已經連續三年維持在3%左右的較高水平。

日本早已不是之前長達30年的通縮狀態，當前的通脹已經令日本民眾感到通脹之苦。在高通脹下如果高市仍然強行推行安倍經濟學，繼續無限印鈔大放水，那樣日本通脹好大機會失控。日圓匯率將會崩盤式貶值。

最致命的是日圓貶值悖論，傳統理論話日圓貶值有利出口，但日本是一個資源極度貧乏的國家，能源原材料糧食嚴重依賴進口。日圓貶值意味進口成本飆升，直接推高國內通脹。當民眾生活壓力大增內需市場就會受到沉重打擊，所以看似繁榮的股市背後是日本經濟基本面的持續惡化。

2024年7月，日本央行行長植田和男在發布新鈔的活動中發表講話。（Reuters）

而真正埋在高市早苗面前最大的伏就是早已非常龐大的日債規模。即使高市早苗轉軚，繼續加息縮表，日債長期收益率仍然會繼續走高，因為市場會幫日本加息。只要市場認定日本，無力控制住長期通脹，通脹率就會加到長期國債收益率上。

日本過去幾年加息緩慢艱難，正正是因為日債規模過於龐大。只要日本央行大幅加息，日債危機就會爆發。即使不加息，只要長債收益率持續走高，同樣會引爆日債危機。

這個是當前全球金融形勢發生根本性變化所帶來的結果，不是任何一位日本首相可以控制。簡而言之高市早苗面對的基本盤是，貨幣寬鬆的邊際效應遞減，財政赤字壓力山大。民眾因通脹而痛苦不堪，這些情況將會在未來幾個月內逐漸顯現。

總結來講高市早苗只是今季當紅日劇的新任女主角。她未必有本事帶領自民黨走出長期的困境。她若想坐穩首相反而要爭取極右翼黨派的支持。屆時她的言行只會凸顯更強烈的鷹派色彩。

2025年10月4日，日本東京，高市早苗（右一）贏得自民黨總裁選舉後，與首相石破茂（右二）以及其他總裁候選人內閣官房長官林芳正（左二）及農林水產大臣小泉進次郎（左一）站在一起合影。（Reuters）

在這種情況下，日本極有可能加速向右轉包括是對華立場。最近日本社會非常關注的引入外勞移民，外國人爆買日本樓等等的問題都會成為出氣袋放大排外情緒。高市早苗的任期將會延續石破茂剩下的任期直到2027年9月。但她能不能夠完成，我們拭目以待。