俄方：俄美峰會對和平協議推力基本耗盡　戰斧可致局勢本質變化

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）10月8日在俄國家杜馬（議會下院）發表講話時稱，對於烏克蘭和平協議的問題，俄美元首在美國阿拉斯加州會晤所形成的有利推動力已基本耗盡。



2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，美國總統特朗普（右三）和俄羅斯總統普京（左三）開始美俄峰會，旨在透過談判結束已進行超過三年俄烏戰爭。（Getty）

歸咎於歐洲破壞

塔斯社（TASS）報道，里亞布科夫指出，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於8月15日會面時，所形成有利於達成協議的強勁推動力，已在很大程度上耗盡，批評此結果主要由於歐洲的破壞性活動造成，並指責歐洲想要發動戰爭。

談及美國可能向烏克蘭提供戰斧巡航導彈，里亞布科夫警告，如果真走到這一步，將意味著局勢發生本質性變化，敦促華府重新考慮這項決定，但指不會影響俄國實現特別軍事行動目標的決心。

圖為2024年2月3日，美國海軍導彈驅逐艦發射一枚戰斧導彈，針對也門胡塞軍事目標進行打擊。（Reuters）

呼籲美國領導人和軍方冷靜對待

里亞布科夫又稱，理論上只有美方人員才可能使用戰斧系統，他希望那些推動美方做出某種決定的人，要清楚意識當前形勢下，這類決定將產嚴重後果。俄方呼籲美國領導人和軍方冷靜、理智、負責任地對待整個局勢。

他還提到《新削減戰略武器條約》，指俄方正談論待條約明年2月5日到期後的一年內，繼續遵守該規定的核心限制。此前俄方曾表示，繼續守約的前提是美國在該一年內，不採取任何損害現有戰略穩定均勢的行動。