IMF總裁：全球不確定性已成新常態　經濟真正考驗或即將到來

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）星期三（10月8日）警告，全球經濟不確定性將繼續成為「新常態」。



新華社消息，格奧爾基耶娃星期三在美國智庫米爾肯研究院發表講話時說，全球經濟好於預期，但沒達到「所需水平」。「全球經濟韌性尚未受到全面考驗，而且有令人擔憂的跡象表明，真正的考驗可能即將到來。」

2025年4月17日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在位於美國華盛頓特區的IMF總部與主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo，不在圖中）交談。（Reuters）

她指出，當前世界正處於深刻變革中。地緣政治、科技革命、人口結構等因素變化，以及人類對地球造成日益嚴重的傷害，導致全球範圍內「不確定性急劇上升且持續攀升」。她認為，不確定性已成為新常態，並將持續下去。

格奧爾基耶娃並指，關稅政策全部影響尚未顯現。在美國，企業利潤被壓縮可能抬高價格，帶來新的通貨膨脹壓力。與此同時，大量原本銷往美國市場的商品被轉移到其他國家市場，這可能引發第二輪關稅上調。

圖為2025年4月24日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva，右）在美國華盛頓特區舉行記者會。（Reuters）

格奧爾基耶娃認為，寬鬆的金融環境掩蓋了疲軟趨勢。「一旦估值出現大幅回調，金融環境收緊將拖累全球經濟增長，並使發展中國家的處境尤為艱難。」

IMF在7月份《世界經濟展望》中預測，今年全球GDP增長率為3%，較2024年增長有所放緩。IMF將在10月13日至18日在華盛頓舉辦的年度會議上更新經濟增長預測。

本文獲《聯合早報》授權轉載

