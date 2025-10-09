英國間諜案起訴撤銷　工黨政府「拒將中國列為威脅」被指是主因

英國前議會研究員卡什（Christopher Cash）和貝里（Christopher Berry）此前被指控在2021年12月至2023年2月期間，收集並向中國提供有損國安和利益的資訊，兩人均否認指控；至去年9月，檢察官撤銷對兩人的指控。英國皇家檢察署署長帕金森（Stephen Parkinson）10月7日罕見介入此事揭露，稱對兩名被控為中國從事間諜活動男子的指控之所以撤銷，是因英國工黨政府拒將中國列為「對英國國家安全產生威脅」。



綜合英媒報道，根據英國《官方保密法》（Official Secrets Act），任何被指控從事間諜活動的人，只有在其傳遞的訊息對「敵人」（enemy）有用的情況下，才會被起訴。但此前的執政保守黨雖將中國稱為「競爭者」及「劃時代的挑戰」，但從未稱其為存在威脅的敵人。

帕金森還透露，皇家檢察署數月來一直試圖從施紀賢政府獲取進一步證據，以證明中國對英國構成國家安全威脅，但未能成功。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，現任政府只能依據前任政府的評估，而不能進行追溯性修改。（Reuters）

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）對此表示，現任政府只能依據前任政府的評估，而不能進行追溯性修改，而此前保守黨政府評估將中國稱為「劃時代的挑戰」。

首相官方發言人則指，政府對起訴未能繼續進行感到失望。亦稱撤銷決定是由皇家檢察署完全獨立於政府作出，且「任何政府部長或政府成員均不參與此決策過程」。