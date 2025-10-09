倫敦街頭盜竊猖獗　熱心民眾在罪案黑點巡邏拍片阻嚇小偷｜有片

英國媒體10月7日報道，倫敦街頭盜竊案頻生，一名熱心的外賣員自告奮勇，在案發黑點帶上GoPro攝錄機，拍下小偷犯案一刻並大聲提醒民眾注意個人財物。他在網上分享其拍下的影片，獲得不少民眾讚好。這名民眾認為，由於相關法例缺乏阻嚇力和倫敦警察執法不力，長此下去治安只會更加敗壞。



名為Diego的外賣員在倫敦多個盜竊黑點巡邏，並拍下小偷犯罪一刻：

據倫敦旗幟晚報（London Evening Standard）報道，32歲的加爾迪諾（Diego Galdino）選擇見義勇為「自行執法」，阻止小偷在倫敦街頭作亂。

這位巴西人手持噴漆和GoPro相機，在城市街頭遊蕩，在社交平台上向數百萬人揭露潛在的扒手。

加爾迪諾於2019年從巴西移居英國，之後在Uber Eats等外賣服務平台擔任送餐員。

他的父親路易斯曾是巴西南部巴拉那州的一名警察，他聲稱這份工作賦予了他和家人同樣的「本能」。

他在受訪時表示，自新冠疫情爆發以來，倫敦已成為扒手的「天堂」。

加爾迪諾指：「我記得第一次來這裏的時候，我完全放心，因為我感到安全。在巴西，走在街上會感到很害怕。來到這裏後，我完全擺脫了那種感覺。」

「但在過去幾年裏面，目睹這些事情不斷發生，我的看法徹底改變了。我真的覺得倫敦是（扒手的）天堂。」

今年較早時候，加爾迪諾在送貨時注意到周圍發生的犯罪行為，在朋友的鼓勵下，他開始記錄自己的經歷。

加爾迪諾其後開始拍攝在牛津街和白金漢宮等熱門旅遊景點被抓獲的小偷，並以「pickpocketlondon」的帳戶上傳到網絡上。他的Instagram帳戶如今已累積近30萬粉絲，TikTok的觀看次數更是達到200萬次。

加爾迪諾坦承，越來越多的未能偵破的案件以及倫敦市缺乏警力巡邏讓他感到「沮喪」。

因此，加爾迪諾決定開始向扒手噴灑油漆，以阻止他們再次犯罪。

根據英國國家統計局的數據，2023年3月至2024年3月期間，蘇格蘭場收到超過7.9萬起扒手報告。

然而，智庫「政策交流」（Policy Exchange）的一項研究發現，在公共場所發生的手錶或手機等竊盜案中，每170宗才有一宗破案。

當被問及人們對倫敦犯罪的看法時，加爾迪諾失望地表示：「這裡的法律太寬鬆了，警察調查不力。（警察）忘記了這座城市，也忘記了安全。我認為，如果人們不開始挑戰警察、議員和政客，他們很快就會失去這個國家。他們很快就會失去控制權。」

加爾迪諾指：「我在英國看到很多警察，他們只是身穿制服等着領工資。他們甚至沒有當警察的職業素養。」