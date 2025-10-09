資金短缺　聯合國削減全球約25%維和人員

由於資金短缺，加上仍不確定美國未來是否會投入資金，聯合國官員星期三（10月8日）透露，未來幾個月內將削減全球四分之一的維和人員。



路透社引述不願具名的聯合國官員報道，聯合國不得不遣返約25%的維和人員、警察和特派團人員，預計將有1萬3000到1萬4000人受影響。

路透社指出，受影響的維和行動地區包括南蘇丹、剛果民主共和國、黎巴嫩、科索沃、塞浦路斯、中非共和國、西撒哈拉、以色列與敘利亞之間的戈蘭高地非軍事區，以及南蘇丹與蘇丹共同管理的行政區阿卜耶伊（Abyei）。

位於紐約的聯合國總部（聯合國網站）

據透露，這項決定是因聯合國財務狀況急劇惡化所致，尤其美國特朗普政府削減援助並凍結撥款，導致聯合國面臨十年來最嚴峻的資金危機。

聯合國統計指出，美國是最大維和經費提供國，負擔比例約26%，中國則以近24%緊跟在後。這些款項屬於強制分攤，而非自願捐助。聯合國官員透露，美國在新財年開始前已拖欠約15億美元（約117億港元），如今再累積13億美元欠款，總額超過28億美元。

聯合國秘書長古特雷斯上個月在未點名美國的情況下指出，發展援助的削減正在造成嚴重破壞。

