諾貝爾文學獎得主揭盅　匈牙利作家László Krasznahorkai獲殊榮

2025年度諾貝爾文學獎（Nobel Prize in Literature）周四（10月9日）宣布，獲獎者為卡撒茲納霍凱（László Krasznahorkai）。



卡撒茲納霍凱將獨得1100萬瑞典克朗（約911萬港元）獎金。主辦方表示，把獎頒給他，以表彰他引人入勝且富有遠見的作品，在世界末日的恐怖中，再次肯定藝術的力量。

卡撒茲納霍凱以後現代主義小說與反烏托邦、憂鬱主題聞名。他的幾個作品都被匈牙利長鏡頭大師貝拉塔爾（Béla Tarr）改編成電影。其著名的作品包括《撒旦探戈》（Sátántangó）、《都靈之馬》（The Turin Horse）等。

卡撒茲納霍凱1954年出生於匈牙利東南部靠近羅馬尼亞邊境的小鎮Gyula，處女作《撒旦探戈》同樣也誕生於偏遠的鄉村。這本小說在匈牙利文壇引起轟動，成為卡撒茲納霍凱的突破之作。

2025年度諾貝爾獎10月6日至13日陸續揭曉結果，以下為具體時間：

生理學或醫學獎：香港時間10月6日（周一）下午5時30分左右

物理學獎：香港時間10月7日（周二）下午5時45分左右

化學獎：香港時間10月8日（周三）下午5時45分左右

文學獎：香港時間10月9日（周四）下午7時左右

和平獎：香港時間10月10日（周五）下午5時左右

經濟學獎：香港時間10月13日（周一）下午5時45分左右